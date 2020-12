Giordano: “Lazio-Napoli è la mia vita calcistica. La fede è laziale ma professionalmente…”

Il doppio ex di Napoli e Lazio, Bruno Giordano, ha rilasciato alcune dichiarazioni quest’oggi a “Il Cuoio” in vista del match di questa sera.

Le parole di Giordano

“Lazio-Napoli è la mia vita calcistica. La passione e la fede mi spingono più dalla parte biancoceleste che è stata la mia casa, ma in azzurro professionalmente ho fatto quello che purtroppo non sono riuscito a fare con la Lazio. Ho tanti aneddoti legati a queste due squadre. Andavo in Curva Nord a tifare Lazio con Agostinelli, Manfredoni e Di Chiara. Una volta vincevamo contro il Bologna, io facevo il raccattapalle e c’era tanta neve. Mi ricordo che fingevo di non vedere il pallone a causa delle neve per perdere tempo. E’ stata una fatalità diventare centravanti, io ero più un giocatore di fantasia. Ma quando mi affacciai in prima squadra era andato via Chinaglia e Maestrelli mi diede la maglia numero 9. Ho sempre segnato ma mantenendo le mie caratteristiche. Se fossi stato nella Lazio attuale sicuramente avrei potuto fare più gol”.

