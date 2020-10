Giordano: “Napoli-Atalanta da tripla, sarà una gara spettacolare e ricca di gol”

L’ex attaccante del Napoli, Bruno Giordano, ha rilasciato alcune dichiarazioni a TMW Radio sui temi attuali del calcio italiano.

Le sue parole

“Napoli-Atalanta sarà sfida da tripla, vedo pochi punti deboli in entrambe le formazioni. Vedo una partita spettacolare e ricca di gol. L’Atalanta è quasi imbattibile, il Napoli non è da meno. Di sicuro sarà una partita divertente. Attaccante Nazionale? Immobile e Belotti non possono giocare insieme con il modulo di Mancini. In qualche partita si potrebbero provare le due punte, ma non hanno le qualità per giocare esterni. Caputo è una punta valida, lo sostengo da anni, mentre venivo preso per matto quando lo proponevo per vice-Immobile. C’è un campionato davanti, ci sarà tempo per le sorprese. Ad esempio vedo Berardi titolare sulla destra. Abbiamo tanti talenti in Nazionale, ma ci vuole un giocatore di livello internazionale in avanti. Ad Immobile e Belotti manca l’aspetto internazionale”

