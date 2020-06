Giordano: “Napoli, vincere è meglio che giocare bene. Gattuso merita gli elogi”

Bruno Giordano, ex calciatore del Napoli che insieme a Maradona e Careca formava la famosa Ma.gi.ca, è intervenuto ai microfoni di TMW Radio per dire la sua sulla vittoria del Napoli in Coppa Italia. L’ex attaccante azzurro si è anche espresso in merito ai tanti elogi ricevuti dal mister calabrese e alla pioggia di critiche ricevute dall’allenatore della Juventus Maurizio Sarri.

Giordano: “Giusti gli elogi a Gattuso. Chi vince ha sempre ragione”

“L’importante era ripartire. Ora testa al campionato! Gli elogi a Gattuso sono sacrosanti, il calcio è uno sport, e in quanto tale contano i risultati ottenuti. Vincere mercoledì ha avuto un’importanza cruciale, infatti, la differenza tra le critiche a Sarri e i complimenti per Gennaro sta tutta in un fatto: il Napoli ha vinto la Coppa Italia 2020! Giocare bene è relativo, io preferirei essere criticato tutta la vita, ma vincere sempre. Tra cinque anni si tireranno le somme di chi avrà avuto più successi”.

A Napoli uno scudetto ed una Coppa Italia

Bruno Giordano è stato un calciatore del Napoli tra il 1985 e il 1988. In maglia azzurra ha disputato 109 partite in cui ha segnato 37 goal, contribuendo così alla conquista di uno scudetto ed una Coppa Italia.

