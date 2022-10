ROMA – Continuano gli incontri e le trattative per la formazione del nuovo governo. E impazza il totoministri. Mentre la premier in pectore Giorgia Meloni assicura che il prossimo esecutivo sarà “forte e autorevole”, sono ancora tante le caselle da riempire in accordo con Matteo Salvini e Silvio Berlusconi.

Uno dei ruoli più importanti è quello del ministro dell’Economia: per il dopo-Franco circolano i nomi di Fabio Panetta e Domenico Siniscalco, ma nelle ultime ore è spuntato anche Giancarlo Giorgetti. Un’ipotesi su cui si esprime la stessa Lega, pur senza fare il nome del vicesegretario del Carroccio: “Sarebbe motivo di grande soddisfazione e orgoglio occuparsi con un ruolo rilevante anche di Economia e Finanze – fanno sapere fonti leghiste – Donne e uomini del partito di Matteo Salvini hanno già ricoperto prestigiosi incarichi di governo dimostrando il proprio valore in settori strategici come Interno, Infrastrutture, Sviluppo Economico, Politiche Agricole, Transizione Ecologica, Turismo, Persone con Disabilità o Autonomie. È un onore che in queste ore arrivino nuovi e significativi riconoscimenti che testimoniano la centralità e l’affidabilità della Lega”.

Per i vertici del Carroccio è stata una mattinata di lavoro, con Salvini che alla Camera ha incontrato i vicesegretari Giancarlo Giorgetti e Lorenzo Fontana, il capogruppo Riccardo Molinari ed Edoardo Rixi. Sul tavolo la nascita del governo e le emergenze del Paese e i temi più cari per il partito, a partire da bollette, cantieri fermi da sbloccare, sicurezza e autonomia regionale. Lo comunica la Lega.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo www.dire.it

L’articolo Giorgetti al Tesoro? La Lega: “Sarebbe un onore avere il ministero dell’Economia” proviene da Ragionieri e previdenza.

continua a leggere sul sito di riferimento