martedì, 28 Aprile , 26

Trump e Carlo III sono cugini? Un antenato unisce il presidente e il re

(Adnkronos) - "Wow, splendido". Donald Trump e Re...

Ex direttore Fbi Comey accusato di aver minacciato la vita di Trump

(Adnkronos) - L'ex direttore dell'FBI James Comey è...

Usa-Gb, Re Carlo: “Relazioni più importanti che mai”

(Adnkronos) - Un discorso storico al Congresso americano...

Psg-Bayern Monaco, caos rigori e tante proteste in Champions League

(Adnkronos) - Caos rigori in Psg-Bayern Monaco. Oggi,...
HomePoliticaGiorgetti: “Deficit ridotto senza manovre restrittive”
giorgetti:-“deficit-ridotto-senza-manovre-restrittive”
Giorgetti: “Deficit ridotto senza manovre restrittive”
Politica

Giorgetti: “Deficit ridotto senza manovre restrittive”

Redazione-web
By Redazione-web

-

2
0

Di Mirko Gabriele Narducci e Vittorio Di Mambro

ROMA – Un’audizione fiume quella del Ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti davanti alle Commissioni Bilancio di Camera e Senato sul Documento di finanza pubblica 2026. Tra la difesa dei conti pubblici, l’attacco al Superbonus e le risposte alle opposizioni, il titolare del MEF ha tracciato la rotta del governo per i prossimi mesi, confermando che l’esecutivo sta valutando di estendere il taglio delle accise sui carburanti oltre la scadenza del primo maggio.

OBIETTIVO DEFICIT: RIENTRO SOTTO LA SOGLIA UE

Sul fronte dei saldi, Giorgetti ha mostrato ottimismo circa il rispetto dei parametri europei: “Le stime prevedono una riduzione costante del deficit, che dal 2,9% del 2026 arriverebbe al 2,1% nel 2029”. Secondo il Ministro, questo segnalerebbe il rientro stabile sotto la soglia del 3% già con il consuntivo di quest’anno, in linea con le raccomandazioni sulla procedura per disavanzi eccessivi. Tuttavia, ha avvertito che il quadro “dovrà essere attentamente monitorato” a causa dell’impatto della revisione al rialzo dell’inflazione e dell’incertezza dello scenario internazionale.

LA SFIDA DELLA CRESCITA E IL “FATTORE SPAGNA”

“Se la domanda è ‘siamo soddisfatti della crescita?’, la risposta è no: vorrei che si crescesse molto di più”, ha ammesso Giorgetti, replicando alle accuse della capogruppo PD Maria Cecilia Guerra, che aveva parlato di un Paese “incapace di fare autocritica”. Il Ministro ha però respinto i paragoni con Madrid: “La Spagna ha supplito alla demografia con l’immigrazione da Paesi ispanofoni. Noi abbiamo scelto la politica della formichina”. Giorgetti ha poi ribadito la sua linea: “Non è lo Stato che fa la politica industriale, la crescita la fanno gli imprenditori. Abbiamo bisogno di loro, non di uno Stato imprenditore”.

IL GIALLO DEL SUPERBONUS E LE FRODI

Non è mancata una stoccata sul Superbonus, definito una “anomalia” che ha sballato i conti. “Abbiamo avuto un boom tra febbraio e marzo di cessione del credito nell’ordine di 6 miliardi”, ha spiegato il Ministro, aggiungendo che “è legittimo il sospetto che qualcuno abbia cercato di fare il furbo: i primi accertamenti hanno evidenziato centinaia di milioni di frodi”. Giorgetti ha garantito che, finché sarà lui alla guida del MEF, la condotta della finanza pubblica non sarà “dissennata”.

DIFESA ED ENERGIA: IL NODO DEL PATTO DI STABILITÀ

Sul fronte europeo, Giorgetti ha aperto un fronte sulla gestione delle clausole di flessibilità. “Troverei imbarazzante chiedere una deroga dal Patto di Stabilità per finanziare le spese per la difesa e non quelle per energia, imprese e famiglie”, ha dichiarato, sottolineando che l’Italia chiederà all’Europa che le spese indotte dal conflitto in Medio Oriente siano trattate come quelle per l’Ucraina. “Io personalmente non mi sento di proporlo, poi se il Parlamento mi dirà di farlo farò le mie valutazioni”.

L’ATTACCO DEL PD: “COLPO DURISSIMO AI REDDITI”

Dura la replica di Maria Cecilia Guerra (PD), che ha interrogato il Ministro sull’assenza di politiche sociali: “Avete finanziato la riduzione del cuneo con il fiscal drag. Ora l’inflazione e la crescita dell’Irpef daranno un colpo durissimo a ceto medio, lavoratori e pensionati”. Guerra ha poi criticato la mancanza di una valutazione chiara sull’efficacia del PNRR, che “non ha prodotto l’accelerazione della crescita attesa”.
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Previous article
Bonus assunzioni, rider e contratti: cosa prevede il nuovo Decreto Lavoro 2026
Next article
Prodi contro l’Ue: “Non media nulla, neanche in Ucraina. L’esercito comune è urgente”

POST RECENTI

Politica

Italia e Cina insieme per il futuro dell’arredamento

ROMA - Un accordo che supera i modelli tradizionali di collaborazione, proponendo un approccio basato su equità, sviluppo condiviso e valorizzazione delle competenze. L'obiettivo: Italia e Cina insieme...
Politica

Prodi contro l’Ue: “Non media nulla, neanche in Ucraina. L’esercito comune è urgente”

BOLOGNA - "Sono rimasto molto stupito di come la guerra in Ucraina abbia scaldato l'europeismo a metà. Ha scaldato un europeismo abbastanza mobilitante sotto l'aspetto...
Politica

Parla Minetti: “Mai indagata in Uruguay, ricostruzioni false e indebita esposizione mediatica. Le cure? Mio figlio operato a Boston”

 ROMA - Si parla di lei e della grazia che avrebbe ottenuto (pare) indebitamente dal ministero della Giustizia. Ora Nicole Minetti, l'ex igienista dentale diventata...
Politica

Caro carburanti, Meloni: “Valutiamo una breve proroga del taglio delle accise”

ROMA - "Per quello che riguarda il taglio delle delle accise, sì, stiamo valutando un'ulteriore proroga. Potrebbe essere più breve delle precedenti". Lo dice la...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.