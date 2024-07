giorgetti:-deroghe-ue-spese-militari-condizione-necessaria

“Per rispettare gli impegni”

Roma, 17 lug. (askanews) – “Auspichiamo, ora che la sicurezza è in cima alle priorità Ue, che la Commissione europea riconosca la spesa per la difesa fra i fattori rilevanti ai fini delle deroghe ai parametri del patto di stabilità”. E questa è “condizione necessaria perché il governo italiano possa rispettare l’impegno politico di adeguamento delle spese militari”. Lo ha riferito il ministro dell’economia e delle finanze Giancarlo Giorgetti, rispondendo al question time alla Camera.Giorgetti ha ricordato che in sede Nato l’Italia è fra i primi Paesi per le missioni all’estero e che alcune spese che attualmente non sono considerate per la difesa “lo potrebbero essere in un ragionamento complessivo”.