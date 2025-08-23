Giorgetti: fondi previdenza complemetare investano di più in Italia

sabato, 23 Agosto , 25

Video NewsGiorgetti: fondi previdenza complemetare investano di più in Italia
Redazione-web
Di Redazione-web

Ministro a Meeting: lo fanno quelli esteri come i canadesi

Rimini, 23 ago. (askanews) – “La previdenza complementare è molto, molto importante. I fondi pensionistici intervengono in Italia dall’estero, come il fondo pensionistico canadese che si comporta benissimo, sarebbe importante che anche i fondi di previdenza complementare finanziati con i contribuiti dei lavoratori guardassero più al sistema-Italia e investissero più in Italia che all’estero”. Lo ha detto il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, nel corso del suo intervento al Meeting di Rimini.Il numero uno del Mef ha ricordato la possibilità di investimenti di infrastrutture “di lungo che periodo che danno un rendimento sicuro, certamente non speculativo ma che nel lungo periodo può essere garantito”.

