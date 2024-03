Giorgetti: illegalità grave ostacolo per la crescita del Paese

Importante avere un fisco più equo, riforma in tempi record

Bergamo, 16 mar. (askanews) – “L’illegalità è un grave ostacolo alla crescita e lo sviluppo del Paese”. Lo ha dichiarato il ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti, nel corso del suo intervento al giuramento Allievi ufficiali della Guardia di Finanza a Bergamo.

“Abbiamo davanti scenari economici complicati e per questo il ruolo della Gdf è sempre più indispensabile per contrastare l’illegalità economica e finanziaria – ha proseguito – Il ruolo della Guardia di finanza è fondamentale per accompagnare nella legalità il processo di rilancio dell’economia del nostro Paese nei complicati scenari geopolitici che viviamo”.

Per il ministro, tuttavia, occorre “proseguire nell’opera di attuazione delle politiche strutturali, già avviate dal governo, per sostenere l’economia, compresa la riforma fiscale che stiamo portando avanti a tempi di record”. “È importante – è stato il suo ragionamento – avere un fisco più equo, efficiente e meno gravoso per imprese e cittadini, favorendo occupazione e investimenti”.