Giorgetti: illustreremo il decreto lavoro prima ai sindacati. Meloni convoca i leader domenica 30 aprile

La riunione a Palazzo Chigi, al centro i provvedimenti al cuneo fiscale, al reddito di inclusione e avviamento

Roma, 27 apr. (askanews) – “Il primo maggio faremo un decreto legge, lo illustreremo prima ai sindacati e poi a voi”. Lo ha detto il ministro dell’economia, Giancarlo Giorgetti, parlando ai cronisti del prossimo provvedimento su lavoro e cuneo fiscale a margine del question time alla Camera. Il premier Giorgia Meloni ha convocato i leader di Cgil, Cisl, Uil e Ugl (Maurizio Landini, Luigi Sbarra, Pierpaolo Bombardieri e Paolo Capone) per domenica 30 aprile, alle 19, nella sala verde di Palazzo Chigi. Al centro dell’incontro i provvedimenti relativi al cuneo fiscale, al reddito di inclusione e alle misure di avviamento al lavoro che andranno il giorno dopo, 1 maggio, in consiglio dei ministri.

Il governo nel decreto che conterrà il nuovo taglio del cuneo fiscale inserirà anche un “innalzamento del limite dei fringe benefit per i lavoratori dipendenti con figli”, ha detto il ministro dell’economia, Giancarlo Giorgetti, rispondendo all’interrogazione nel corso del question time alla Camera. “Il Governo, come indicato nella relazione al Parlamento oggi all’esame di questa Camera – ha detto – destinerà con un prossimo provvedimento di urgenza i margini di bilancio disponibili per finanziare, per l’anno in corso, un nuovo taglio dei contributi sociali a carico dei lavoratori dipendenti con redditi medio-bassi e un innalzamento del limite dei fringe benefit per i lavoratori dipendenti con figli, perseguendo in tal modo il duplice scopo di incrementare i redditi reali delle famiglie e al contempo limitare la rincorsa salari-prezzi, che renderebbe la vampata inflazionistica causata dai prezzi energetici e alimentari più sostenuta nel tempo, trasformandola in strutturale”.

