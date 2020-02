“Io sono il responsabile degli Esteri della Lega. E se dico che non usciamo, non usciamo. Punto”. In un’intervista al Corriere della Sera l’ex sottosegretario a Palazzo Chigi Giancarlo Giorgetti, appena nominato plenipotenziario dei rapporti con l’estero del partito del Carroccio dice che “noi non vogliamo uscire” né dall’euro né dall’Europa, “ma non siamo più i soli a dire che molto deve cambiare”, aggiunge poi, e “per due ragioni: i trattati sono stati scritti in un’altra era geologica; l’epoca Merkel si avvia a conclusione. Così non si regge”.

L’articolo Giorgetti irremovibile: “Resteremo nell’euro” proviene da Notiziedi.

