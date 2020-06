“Non siamo noi a decidere. Le cose le decidono gli altri. Qui il Parlamento non conta più nulla. Questo governo non sa nemmeno cosa sia il Parlamento”. È tranchant il numero due della Lega Giancarlo Giorgetti, che in un colloquio con Il Messaggero spiega che dal 20 settembre, di fatto “dopo le elezioni Regionali e il referendum sul taglio del numero dei parlamentari si entrerà nel semestre bianco e non sarà più possibile cambiare nulla”.

Quindi se a Giorgetti si chiede quale possa essere l’alternativa al governo Conte lui risponde solamente: “Magari ci penserà la Divina Provvidenza” oppure “magari dobbiamo aspettare che le cose prendano un corso naturale,

Continua a leggere sul sito di riferimento

L’articolo Giorgetti non crede alle elezioni anticipate proviene da Notiziedi.

continua a leggere sul sito di riferimento