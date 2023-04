Giorgetti: nuovo Patto di stabilità favorisca investimenti e Difesa

Sul Mes l’Italia vuole ridiscutere anche sull’Unione bancaria

Roma, 29 apr. (askanews) – La riforma del Patto di stabilità e di crescita, sebbene non in agenda delle discussioni è stata inevitabilmente una delle questioni più dibattute da ministri delle Finanze e banchieri centrali dell’Ue, alla riunione informale dell’Ecofin a Stoccolma. Ed è stata tra i temi dalle bilaterali del ministro dell’Economia, Giancarlo Giorgetti che oggi si è visto con il suo omologo della Germania, Christian Lindner, e successivamente con il presidente dell’Eurogruppo, Paschal Donohoe e del Mes (altro tema sul tavolo), Pierre Gramegna.

Sul Patto che stabilisce le regole per i conti pubblici nell’Ue “la mia controproposta è esattamente quella di considerare le proposte di spesa per investimento, in particolare quelle ammissibili ai fini del Pnrr o per la Difesa, ad esempio, in particolare, quelle relative all’Ucraina, in modo diverso rispetto alle altre; perché – ha spiegato Giorgetti – non si può mettere un paese di fronte alla prospettiva di scegliere se aiutare l’Ucraina o rompere le regole del Patto di stabilità, mi sembra una cosa assurda”.

Su questo aspetto Lindner “ha fatto delle proposte a me, io ho fatto delle proposte a lui. Come si conviene in questi casi c’è un percorso di negoziazione. C’è una proposta importante della Commissione, l’obiettivo – ha spiegato – è chiudere entro la fine dell’anno”.

Sulle “regole geometriche” che vuole la Germania “noi consideriamo che non si possa tornare evidentemente al (vecchio) Patto di stabilità. La loro proposta, diciamo, non trova una grande maggioranza, ne sono consapevoli anche loro. Non c’è la maggioranza necessaria, però una maggioranza comunque bisognerà trovarla, in un senso o nell’altro. E secondo me – ha detto – tocca ai poli opposti, cioè dall’Italia e alla Germania, fare uno sforzo, in qualche modo, per fare un passo avanti in un modo decisivo”.

Sul Mes e le richieste Ue all’Italia di ratifica della riforma ci sono “posizioni purtroppo ormai consolidate nel tempo, e che necessitano di essere in qualche modo smosse. Ci poniamo in termini costruttivi. Bisogna discutere di tutto a nostro giudizio. Quello che diciamo noi è che il Mes è una parte non la sola rispetto alle diverse situazioni che sono ancora in discussione e su cui anche noi abbiamo le nostre richieste, ad esempio relativamente all’Unione bancaria”, ha detto ancora il ministro.

Invece sull’esborso Ue della terza rata del Pnrr all’Italia “noi ci aspettiamo una risposta (positiva). Adesso non è una questione di ore, ma io penso che la situazione sia definita. Queste sono le informazioni che ho io: la situazione è definita, e quindi siamo assolutamente ottimisti”, ha proseguito Giorgetti durante un punto stampa.

“Noi crediamo di essere nei tempi. Ne ho parlato ancora ieri sera con il ministro Fitto. Per quanto riguarda quello che dovevamo fare, lo abbiamo fatto. Siamo ottimisti rispetto allo sblocco di questa rata”, ha proseguito.

Invece Giorgetti ha fatto capire la questione del “Piano nazionale complementare”, che affianca con cofinanziamenti nazionali alcuni progetti e fondi del Pnrr potrebbe richiedere ulteriori valutazioni. “Allora, facciamo un ragionamento da buon padre di famiglia come da Codice civile: i presidi del Pnrr quanto mi costano? Facciamo l’1,5% (di interessi, ndr); quindi conviene prenderli quelli lì. Ma quelli del Piano nazionale complementare quanto costano? Il 5%?. Quindi li prendiamo? Mah, non so, vediamo. Allora, se io ho la possibilità di prendere dei prestiti in questo momento all’1%” di interessi, “magari cambiando, rivedendo le priorità ai progetti, li prendo. Se devo prendere quelli al 5%, giustamente, da buon padre di famiglia, da buon ministro delle Finanze – ha avvertito Giorgetti – ci penso due volte”.

Il titolare di Via XX settembre ha infine voluto rimarcare come nell’incontro di ieri, la presidente della Bce, Christine Lagarde si sia mostrata “molto sorpresa, favorevolmente sorpresa, di come l’economia italiana vada molto meglio. Gli imprenditori italiani, questa è la mia osservazione, gli imprenditori italiani e anche i lavoratori italiani sono molto meglio dei politici italiani, evidentemente. E anche degli analisti, che normalmente sottostimano le nostre capacità”, ha concluso.

