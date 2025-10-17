venerdì, 17 Ottobre , 25
Giorgetti scherza: manovra Robin Hood? No, perché era di Nottingham

Redazione-web
La battuta del ministro tifoso del Southampton

Roma, 17 ott. (askanews) – “Robin Hood era di Nottingham a me quelli di Nottingham mi stanno sulle palle. Non ti dico perché…”, ha risposto così il ministro dell’Economia Giancarlo Giorgetti a chi, al termine della conferenza stampa sulla legge di bilancio approvata oggi in Cdm, gli chiede se la chiamerebbe la “manovra Robin Hood”. Il ministro ha fatto un riferimento calcistisco alla squadra inglese del Nottingham che in Premier League si scontra col club di cui è tifoso Giorgetti, il Southampton.

