Giorgia Meloni si collega a Live – Non è la D’Urso e commenta così l’annunciato nuovo decreto riguardante l’emergenza Coronavirus in Italia. “Chiedo formalmente – dice in diretta tv la leader di Fratelli d’Italia – la convocazione immediata e ad oltranza del Parlamento italiano”. Ecco il video da Mediaset Play con tutte le dichiarazioni della politica.

