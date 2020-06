Giorgia Meloni a Mattino Cinque tra Governo e Coronavirus | Video Mediaset

Giorgia Meloni interviene a Mattino Cinque per parlare della ripartenza post Coronavirus. In occasione della Festa della Repubblica 2020 dichiara: “essendo anche la nostra festa oggi 2 giugno manifestiamo per dare voce ad un Italia che non si arrende contro le scelte del governo”.

Sopra e sotto il video Mediaset con le dichiarazioni della Leader di Fratelli d’Italia.

Non solo, Giorgia Meloni parla anche del Governo Conte e della situazione politico-economica dell’Italia post Covid-19 :”il governo non ha voluto un dialogo, noi siamo sempre stati disponibili”.

