giorgia-meloni-al-karaoke?-a-rimini-un-villaggio-vacanze-si-scatena-per-la-sosia

RIMINI- “È lei o non è lei?“. Qualche sbadato, poco attento alla cronaca politica di questi giorni, se lo sarà pure chiesto. Di certo, gli animatori del Rimini Village hanno colto al volo l’occasione, giocando sulla somiglianza tra la loro ospite e Giorgia Meloni, impegnata nelle stesse ore al G7 in Puglia. Sulla Riviera romagnola l’estate dei sosia inizia con l’”apparizione” a sorpresa della premier. Ma la presidente del Consiglio era davvero a Rimini? Certo che no, si tratta invece di una sosia veronese, bionda, grandi occhi chiari e piccolina di statura come la leader di Fratelli d’Italia.

Al secolo Monica Audino, agente commerciale, una con la battuta pronta. “Ma è lei che somiglia a me, mica il contrario“, ha risposto a ‘Mr Cubanito’, direttore artistico del villaggio, che l’ha scovata ieri sera durante la serata di cabaret e karaoke al Parco Laureti. Peraltro, come la presidente del Consiglio, anche Monica ha una sorella dalla quale è inseparabile, Sabrina, assieme alla quale ha interpretato la ‘Cu’mme’ di Roberto Murolo.

“Se gli ‘impegni istituzionali’ glielo consentiranno, ci piacerebbe molti averla come giurata d’onore al concorso di Miss Rimini Village in programma la prossima settimana sempre sul palco di Parco Laureti”, scherza Cubanito.

