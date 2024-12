Giorgia Meloni commossa dai militari in Lituania: “Non vedrete i vostri figli scartare i regali ma l’Italia vi è riconoscente”

ROMA – “Io di solito mi commuovo sempre quando vengo in posti come questo e ho trovato anche il comandante emozionato. E vedo tanta emozione. È incredibile pensare che si riescano a emozionare così persone che nella loro formazione hanno il sangue freddo. Ma io capisco questa emozione perchè io e voi condividiamo lo stesso sentimento”. Lo ha detto la presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, salutando alla base aerea di Siauliai, in Lituania, il contingente militare italiano impegnato nella missione Nato Baltic Air Policing, a salvaguardia dello spazio aereo delle Repubbliche Baltiche e a tutti i contingenti italiani impegnati nei teatri operativi del mondo, in videocollegamento.

La premier continua: “Nel Signore degli anelli, che io cito spesso come si sa, ma non è l’unico libro che ho letto, giuro, Faramir parlando della battaglia dice: ‘Non amo la lucente spada per la sua lama tagliente, né il guerriero per la gloria, né la freccia per la sua rapidità, amo solo ciò che difendo’. Non si sceglie di essere un soldato per odio, si sceglie di essere un soldato per amore, non perché si ama la guerra ma si sceglie di essere un soldato perché si ama la patria e quella patria ha bisogno di essere difesa. Questo lavoro lo fate voi. Lo fate voi in prima fila, lo fate voi ogni giorno. Non vedrete i vostri figli che scartano i regali a Natale ma l’Italia vi è riconoscente e sono certa che i vostri figli sapranno essere adeguatamente fieri di voi come lo è l’Italia intera”.”Grazie e buon Natale a tutti”, conclude la premier non trattenendo l’emozione e la commozione. “E alla fine pure oggi..”, dice sottovoce lasciando il microfono.

“LA PACE NON È QUALCOSA DI GARANTITO, LA PATRIA GRATA A MILITARI”

“La patria è una madre, e non è un caso che noi la chiamiamo madre-patria. Quella madre vuol essere da voi e dirvi ‘Buon natale’, dirvi ‘grazie’, dirvi che apprezza, conosce e riconosce gli straordinari sacrifici che fate, il valore che quei sacrifici regalano e producono per la nostra nazione nel suo complesso. E sono qui anche per ricordare tutto questo agli italiani, per ricordare all’Italia nel suo complesso quanta parte della nostra credibilità passa dai vostri sacrifici e dalla vostra determinazione e abnegazione, per ricordarlo a quei tanti che si riempiono la bocca della parola pace ma non ricordano sempre che la pace non è qualcosa che noi abbiamo per garantito, è qualcosa che va difeso e costruito ogni giorno e che c’è qualcuno in prima linea a fare questo lavoro”, ha detto ancora Giorgia Meloni durante il saluto alla base aerea di Siauliai, in Lituania.

“SPESE MILITARI INUTILI? NO, DANNO SICUREZZA E COSTRUISCONO PACE”

“A quei tanti che ci dicono che le spese della Difesa, in fondo, non sono risorse così utili, forse vale la pena di ricordare che sono le risorse che ci consentono di difendere oggi il transito delle navi mercantili, che consentono ai nostri prodotti di arrivare in Italia senza un aumento dei prezzi, che consentono oggi di costruire pace e benessere per tante nazioni martoriate dalla guerra, che consentono più lontano dai nostri confini di produrre una deterrenza che vuol dire non fare avvicinare i rischi alle nostre case e alle nostre famiglie. Io penso che questo vada detto a voce alta, che vada rivendicato a testa alta”, ha detto ancora Giorgia Meloni alla base aerea di Siauliai, in Lituania, dove ha salutato il contingente militare italiano impegnato nella missione NATO Baltic Air Policing.

