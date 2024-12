Giorgia Meloni è in Lapponia, sul web è polemica: “Ma non era malata?”

BOLOGNA – Giorgia Meloni vola in Lapponia, al Polo Nord. Ufficialmente, per partecipare al vertice europeo Nord-Sud su migranti e sicurezza che si svolge nella piccola cittadina di Saariselka in Finlandia. Tra le altre cose, però, anche per accompagnare la figlia Ginevra (che è partita con lei) a visitare il famoso Villaggio di Babbo Natale, con tanto di renne e igloo. E forse per vedere l’aurora boreale. Ma come, non era influenzata? Non aveva una brutta febbre e influenza che due giorni fa l’aveva costretta ad abbandonare in anticipo il Consiglio europeo? Sul web la notizia della trasferta ‘gelata’ della premier Meloni fa discutere e su X i commenti polemici non mancano. La premier è arrivata in Lapponia ieri pomeriggio, atterrando all’aeroporto di Ivalo. I lavori del vertice sulla sicurezza si concluderanno nella giornata di domenica. Il 24m martedì, Giorgia Meloni sarà a Roma per presenziare alla solenne cerimonia di apertura della Santa Porta della Basilica di San Pietro, con cui si apre ufficialmente il Giubileo 2025.

LE POLEMICHE SUI SOCIAL

“Giorgia Meloni è arrivata nel primo pomeriggio in Lapponia, temperatura minima -22 gradi, reduce da una febbraccia che l’ha costretta ad abbandonare ieri i lavori del consiglio europeo a Bruxelles”, fa notare qualcuno. Un altro: “Ho appena sentito al Tg3, che è partita per la Lapponia: come si sa la Lapponia è il paese perfetto per guarire dall’influenza!”. E un altro utente rincara: “La Meloni, pur influenzata, è in Lapponia, ufficialmente per un inutile vertice Ue, in realtà per accompagnare la figlioletta nel villaggio di Babbo Natale, ovviamente il tutto a spese di lavoratori e pensionati, cioè di quelli che pagano le tasse fino all’ultimo centesimo”, scrive qualcuno. “Madame oggi è volata in Lapponia, in mezzo alle renne. Ma ieri non era influenzata e malaticcia? Guarirà al Polo tra le braccia di nonno gelo??”. Altri fanno eco: “Chi paga?”. Qualcuno si chiede se la premier sia andata “con il volo di Stato”.

Qualcuno polemizza sull’importanza del vertice Nord-Sud a cui Meloni non ha voluto mancare e sostiene che a dettare l’agenda sia Ginevra, la bimba di Giorgia Meloni. “Imperdibile summit tra super potenze Finlandia Svezia e Grecia. Un tempo i Presidenti del Consiglio partecipavano ai summit importanti. Adesso l’agenda dei Summit la detta Ginevra, quest’anno voleva passare il Natale in Lapponia”.

C’è anche chi polemizza sulle assenze della figlia Ginevra da scuola: “Ma questa figliola a scuola non ci va? Insegnante privata? Ma la scuola è anche socializzazione!”. E chi polemizza sulle ‘vacanze’ a scrocco: “E quando le ricapitano le vacanze da sogno gratis? Lei e Ginevra +tata, cameriera, segretaria…a spasso e noi paghiamo”. L’ironia si spreca: “Quando si dice le combinazioni…. Questa eroina che sfida il gelo e le intemperie, seppur molto influenzata, per il bene dei suoi concittadini coinvolgendo anche, udite udite, la piccola Ginevra in questo stoico sacrificio. Come è umana Lei”.

