giorgia-meloni:-“l’italia-e-gli-usa-parlano-la-stessa-lingua,-bene-per-l’occidente”

ROMA – “Italia e Usa oggi su tanti dossier parlano la stessa lingua, è un elemento molto positivo nel complesso quadro internazionale che stiamo affrontando, è un bene per i nostri rapporti ma anche per la forza, l’unità la compattezza dell’Occidente, imprescindibile per affrontare tutte le grandi sfide del nostro tempo”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni intervenendo a Villa Taverna per la festa dell’Indipendenza Usa.

“RAPPORTI SOLIDI, NAZIONI SORELLE”

“Voglio ribadire la forza, la solidità dei rapporti tra Italia e Usa, nazioni sorelle, unite da una relazione privilegiata che si alimenta giorno dopo giorno e deve moltissimo ai 20 milioni italo-americani. Con Trump siamo sempre partiti ricordando questo legame straordinario, unico: è un punto di partenza per ragionare di come rafforzare le nostre relazioni, renderle ancora più forte”, ha aggiunto.

“INVIDIO IL SENSO DEL 4 LUGLIO, IL NOSTRO 17 MARZO”

“Io sono molto affezionata alla definizione che Renan dava al concetto di nazione: diceva che la nazione è una grande solidarietà costituita dai sacrifici compiuti e da quelli che siamo disposti a compiere insieme. Si riassume nel consenso, nel desiderio di continuare a vivere insieme. È un plebiscito che si rinnova ogni giorno”. Lo ha detto la presidente del Consiglio Giorgia Meloni nel suo intervento per la festa dell’Indipendenza Usa.”Il senso di appartenenza, nel rifiuto di un approccio egoistico alla vita, è presupposto di ogni nazione che vuol crescere e prosperare. Il 4 luglio non è una vuota celebrazione ma è il giorno in cui si rinnova la dichiarazione di amore verso la nazione. Mi piace pensare sia quel che accade in Italia il 17 marzo, quando si celebra l’epopea risorgimentale”, ha aggiunto la premier.

Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it