martedì, 14 Ottobre , 25

Dalla qualità della vita alla longevità: ecco gli effetti benefici del legame uomo-cane

(Adnkronos) - La presenza ed il contatto costante...

Sostenibilità, al via ‘Percorsi integrati per un futuro responsabile’

(Adnkronos) - Prende avvio il ciclo di incontri...

Ponte Morandi, pm Genova chiede 18 anni e 6 mesi per Castellucci

(Adnkronos) - Il pubblico ministero di Genova Walter...

Kyrgios, niente ritiro: “Agli Australian Open ci sarò”. Poi attacca… Murray

(Adnkronos) - Nick Kyrgios punta gli Australian Open...
giorgia-smentisce-i-rumor:-“io-co-conduttrice-a-sanremo?-mi-ci-manca-solo-quello”
Giorgia smentisce i rumor: “Io co-conduttrice a Sanremo? Mi ci manca solo quello”

Giorgia smentisce i rumor: “Io co-conduttrice a Sanremo? Mi ci manca solo quello”

DALL'ITALIA E DAL MONDOGiorgia smentisce i rumor: "Io co-conduttrice a Sanremo? Mi ci manca solo quello"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – “Ho letto questa cosa che girava. Ragazzi, non è vero niente”. Con queste parole nette, la cantante Giorgia ha smentito categoricamente le ultime indiscrezioni. In questi giorni, infatti, erano circolate voci su un possibile ritorno dell’artista in veste di co-conduttrice, al Festival di Sanremo 2026. Intervenuta in diretta durante il programma ‘Guerrini e Lanfranchi show’ su Rds, l’artista ha detto: “Non mi ha chiamato nessuno, nessuno mi ha detto niente. Non so da dove sia partita questa voce, anche perché mi ci manca solo quello”, ha concluso con ironia. 

I rumor su un suo possibile ritorno sul palco dell’Ariston in una nuova veste erano stati alimentati da una coincidenza nel calendario del suo tour. Il lungo intervallo tra la conclusione della prima parte dei concerti (22 dicembre a Roma) e la ripresa (13 marzo) lasciava infatti una ‘finestra’ libera proprio durante il periodo del Festival, in programma dal 24 al 28 febbraio 2026. Un’ipotesi ora definitivamente smentita dalla diretta interessata. 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.