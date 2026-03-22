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Giorgia Soleri sui social: “Non sono incinta. Sono malata”
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Giorgia Soleri sui social: “Non sono incinta. Sono malata”

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By Redazione-web

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ROMA – “Non sono incinta. Sono malata”. L’influencer Giorgia Soleri pubblica sui social un messaggio per tutte quelle donne che come lei soffrono di endometriosi. Nei giorni scorsi, infatti, molti followers hanno notato un gonfiore insolito nella sua pancia e le hanno chiesto se fosse incinta. L’influencer ha voluto chiarire così: “Quella pancia gonfia che vedete ripresa e che ai più rimanda a un’immaginario legato alla maternità, per tante di noi si chiama ‘endobelly’. Letteralmente “pancia da endometriosi”, il gonfiore addominale è solo uno degli innumerevoli sintomi, spesso invalidanti, di questa malattia subdola”.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giorgia Soleri (@giorgiasoleri_)

Tra i tanti sintomi spesso invalidanti della malattia c’è anche la possibilità di infertilità o sub-fertilità, che riguarda secondo le stime il 40-50% dei casi. “Se fossi alla ricerca di una gravidanza che non arriva, certe domande avrebbero potuto spezzarmi- scrive Soleri- Così come il rapporto con il mio corpo, la cui sfida non è solo quella di imparare a conviverci nonostante il dolore che mi provoca, ma provare ad accettare tutto i cambiamenti a cui la malattia e le conseguenti terapie mi sottopongono su cui io ho un margine di manovra minimo. E farlo con un costante sguardo esterno che mi giudica, ricordarmi che anche da malata, la cosa più sconveniente per una donna è non compiere sforzi sovrumani per risultare il più bella possibile, socialmente parlando”.
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