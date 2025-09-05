venerdì, 5 Settembre , 25

Vuelta, oggi la tredicesima tappa: orario, percorso e dove vederla in tv

(Adnkronos) - Torna la Vuelta di Spagna. Oggi,...

Alcaraz-Djokovic: orario, precedenti e dove vederla in tv (anche in chiaro)

(Adnkronos) - Carlos Alcaraz sfida Novak Djokovic nella...

Ucraina, Cremlino: “Colloqui tra Putin e Trump non sono facili”

(Adnkronos) - Il presidente russo Vladimir Putin apprezza...

Maturità, da formazione-scuola lavoro a orale obbligatorio: le nuove misure varate dal governo

(Adnkronos) - Cambia la maturità. Dal 2026 il...
giorgio-armani,-le-ultime-parole:-“segno-che-spero-di-lasciare-e-fatto-di-impegno-e-rispetto”
Giorgio Armani, le ultime parole: “Segno che spero di lasciare è fatto di impegno e rispetto”

Giorgio Armani, le ultime parole: “Segno che spero di lasciare è fatto di impegno e rispetto”

DALL'ITALIA E DAL MONDOGiorgio Armani, le ultime parole: "Segno che spero di lasciare è fatto di impegno e rispetto"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – “Il segno che spero di lasciare è fatto di impegno, rispetto e attenzione per le persone e per la realtà. È da lì che tutto comincia”. Sono queste le ultime parole di Giorgio Armani, lo stilista morto ieri a Milano all’età di 91 anni. Un pensiero stringato, in pieno stile Armani, affidato ai social, che trova eco nel messaggio pubblicato questa mattina sui principali quotidiani da dipendenti e familiari: “In questa azienda ci siamo sempre sentiti parte di una famiglia. Ci impegniamo a proteggere ciò che ha costruito e a portare avanti la sua azienda nella sua memoria, con rispetto, responsabilità e amore”.  

La morte di Armani segna la fine di un’epoca, ma le sue parole restituiscono un messaggio di continuità e di speranza. Nei prossimi giorni Milano lo ricorderà con un omaggio pubblico: la camera ardente sarà allestita a partire da domani e sarà visitabile fino a domenica 7 settembre, dalle 9 alle 18, a Milano, in via Bergognone 59, presso l’Armani/Teatro. Per espressa volontà dello stilista, i funerali, previsti lunedì, si svolgeranno in forma privata. In occasione delle esequie, Milano, la città dove ha vissuto e lavorato, e Piacenza, la sua città natale, hanno proclamato il lutto cittadino.  

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.