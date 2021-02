Giorgio torna a Uomini e Donne per la tronista Sophie: “la discussione resta” | Video Witty Tv

Giorgio arriva in studio a Uomini e Donne: “ero arrivato con delle idee, sinceramente mi aspettavo una reazione da parte sua. Ci siamo chiariti, ma non è che non è successo nulla. La discussione resta, ma lei è tornata sui suoi passi. Io non volevo venire in studio forse per l’orgoglio, ma alla fine c’è una persona che ti piace, è successo un bel problema, ma son qua”.

La tronista Sophie precisa: “sono stata veramente male, a me mancava. Non voglio fare l’ipocrita, quello che ho detto lo penso. Quando litigo urlo, faccio le scenate e non si capiscono bene determinate cose. Sono cose molto sottili, sono sensazioni che io ho. Ho sbagliato la modalità come le ho dette, ma lo penso”.

