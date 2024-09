Giornalismo, al via il corso di formazione Ue nella redazione dell’Agenzia Dire a Roma

ROMA – Al via oggi nella redazione dell’agenzia di stampa Dire a Roma il corso di formazione sull’Europa rivolto ai giovani giornalisti, content creator e operatori dell’informazione selezionati nei giorni scorsi. A coordinare l’iniziativa, negli spazi di corso d’Italia 38/a, con lezioni, dialoghi, laboratori e prove pratiche, sono per tre giorni docenti, eurodeputati e esperti di diritto, politica e comunicazione dell’Ue.

L’appuntamento è trasmesso in diretta streaming e con notizie “live” sulle pagine web della Dire.

Si comincia alle 9.30 e si termina alle 18.30, oggi e poi ancora negli stessi orari venerdì e sabato. Tra i temi e i titoli della tre giorni: ‘L’Europa: com’è nata, come funziona e come sarà’, ‘Al lavoro in redazione… e occhio alle fake news’ e ‘La legislatura europea: raccontiamola bene, anche sui social’. L’appuntamento sarà trasmesso in diretta streaming e con notizie “live” sulle pagine web della Dire

