Giornalismo, Ceccardi (Lega): “La verità richiede coraggio”

ROMA – L’importanza di ricercare la verità, come presupposto per documentare il lavoro nel Parlamento europeo, sede di “tanti dibattiti in cui la verità spesso viene oscurata anche in virtù del politicamente corretto; e invece va sempre fatta emergere, anche come tutela della democrazia“. Sono parole di Susanna Ceccardi, eurodeputata della Lega, nel gruppo Patrioti per l’Europa.

Un messaggio, il suo, rivolto ai giovani giornalisti e content creator che partecipano alla seconda giornata del corso europeo nella redazione dell’agenzia Dire a Roma.

La deputata, che è anche sostituta Affari esteri e membro della Commissione Libe, si è occupata di attivisti, oppositori e reporter incarcerati dalla Bielorussia alla Cina, dalle Filippine al Venezuela. Casi che “dimostrano come i regimi dittatoriali sono disposti a mettere all’angolo le voci critiche, soprattutto della stampa, pur di non far emergere la verità”. Il consiglio? “Non bisogna avere paura di seguire queste vicende”, dice Ceccardi, perché “per fare politica e giornalismo a certi livelli non deve mancare il coraggio di assumere posizioni che mettono in crisi o farci rischiare qualcosa”.

Un esempio, la recente votazione sul Digital Service Act, su cui c’è stato un animato dibattito politico. “Noi della Lega siamo stati l’unico partito a non votarlo, e ora ne stanno emergendo le storture” dice Ceccardi. Che spiega: “Quel testo punta a regolamentare le piattaforme digitali per contrastare contenuti non consoni”.

Secondo la deputata, “una intenzione lodevole” che tuttavia “incide e decide su quali informazioni, anche giornalistiche, possono circolare e quali no”.

Ancora Ceccardi: “Noi ci siamo posti il problema di capire chi realizzasse questo lavoro di filtro e dato che non abbiamo ricevuto sufficienti informazioni abbiamo deciso di non votarlo;

il coraggio è alla base della libertà”.

