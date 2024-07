Giornalista aggredito, Meloni: “Un atto di violenza che condanno”. Schlein preoccupata per “il clima di impunità”

ROMA – “Esprimo la mia solidarietà al giornalista Andrea Joly, rimasto vittima ieri sera di un’inaccettabile aggressione a Torino. Un atto di violenza che condanno con fermezza e per cui mi auguro i responsabili siano individuati il più rapidamente possibile. L’attenzione del governo è massima e ho chiesto al ministro dell’Interno Piantedosi di essere aggiornata sugli sviluppi del caso”. Così la premier Giorgia Meloni commenta il giornalista de La Stampa, Andrea Joly, aggredito dai militanti di CasaPound.

GIORNALISTA AGGREDITO, SCHLEIN: PREOCCUPA CLIMA DI IMPUNITÀ, MELONI INTERVENGA

“Esprimo solidarietà e vicinanza ad Andrea Joly, giornalista de La Stampa che stanotte a Torino è stato aggredito e picchiato da militanti di Casa Pound solo per averli ripresi col cellulare mentre, fuori da in locale, festeggiavano un loro anniversario. Ma esprimo anche grande preoccupazione per il clima di impunità che continuiamo a registrare di fronte a episodi così gravi: cos’altro dobbiamo aspettare perché vengano sciolte, come dice la Costituzione, le organizzazioni neofasciste? Chiediamo alla presidente del Consiglio Giorgia Meloni e al ministro dell’Interno Matteo Piantedosi di intervenire immediatamente”. Lo scrive in una nota la segretaria del Pd Elly Schlein.

GIORNALISTA AGGREDITO, MAGI: SOLIDARIETÀ A GIORNALISTA AGGREDITO DA ESTREMISTI DESTRA

“Ancora un episodio di violenza da parte di estremisti di destra. A Torino, un giornalista de La Stampa, Andrea Joly, è stato aggredito a calci e pugni da un gruppo di neofascisti di Casapound. A lui va tutta la mia solidarietà e quella di +Europa. Gravissimo che cerchino di intimidire la libera stampa e i giornalisti indipendenti ed è gravissimo che questi episodi di violenza avvengano sempre più spesso. Probabilmente è la sensazione di impunità e di tolleranza verso questi atteggiamenti”. Lo afferma il segretario di +Europa, Riccardo Magi.

