giornalista-de-‘la-stampa’-aggredito-dai-militanti-di-casapound

ROMA – “Sei dei nostri? Cosa filmi?” e poi l’aggressione. La vittima della violenza squadrista è un giornalista de ‘La Stampa’, Andrea Joly, che è stato preso a calci da simpatizzanti e militanti di estrema destra nella tarda serata di sabato in via Cellini all’esterno del circolo Asso di Bastoni a Torino. Il filmato girato dallo stesso cronista registra il momento in cui gli attivisti lo avvicinano chiedendogli: “Sei dei nostri?”. E appena capiscono che il giornalista non c’entra niente con loro lo aggrediscono. Qui il link al video girato dal cronista.

Ecco cosa si legge sulle pagine del quotidiano: “Da una prima ricostruzione fuori dal locale era in corso una festa di Casa Pound con fumogeni e fuochi d’artificio. A Joly è stato intimato di consegnare lo smartphone quindi lo hanno minacciato e aggredito, mentre lui si allontanava lo hanno calciato facendolo cadere e a quel punto lo hanno colpito con dei calci. Il giornalista è stato costretto a farsi medicare in ospedale. Le indagini sono affidate ora agli agenti della Digos della polizia che in queste ore stanno analizzando i filmati per cercare di identificare gli autori dell’aggressione”.

