giovedì, 19 Febbraio , 26

Trump e il rimprovero a Obama: “Ha rivelato informazioni sugli alieni”

(Adnkronos) - Barack Obama "ha rivelato informazioni classificate"...

Superenalotto, numeri combinazione vincente oggi 19 febbraio

(Adnkronos) - Nessun '6' né '5+1' al concorso...

Referendum, Meloni: “Non è voto su governo, si parli del merito, no a lotta nel fango”

(Adnkronos) - "Non ho sentito il presidente della...

Board of Peace , Tajani: “Proposta interessante ma Italia membro permanente è impossibile”

(Adnkronos) - "Crediamo fortemente nel ruolo dell'Onu" ma...
giornalista-italiano-fermato-in-turchia,-consolato-si-attiva-per-andrea-lucidi
Giornalista italiano fermato in Turchia, consolato si attiva per Andrea Lucidi

Giornalista italiano fermato in Turchia, consolato si attiva per Andrea Lucidi

DALL'ITALIA E DAL MONDOGiornalista italiano fermato in Turchia, consolato si attiva per Andrea Lucidi
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) –
Il Consolato Generale d’Italia a Istanbul sta seguendo la vicenda del giornalista italiano Andrea Lucidi che è stato fermato nel pomeriggio dalla polizia turca insieme ad altri colleghi di diverse nazionalità e condotto presso un centro di espulsione nei pressi di Istanbul, dove si troverebbe tuttora. Lo si apprende da una nota della Farnesina.  

La Farnesina, in costante raccordo con il Consolato Generale a Istanbul, è in contatto con le autorità locali per acquisire ogni elemento utile sulla situazione e garantire al connazionale la necessaria assistenza consolare. 

Lucidi, noto sui social per le sue posizioni filorusse, su X si presenta come “giornalista e corrispondente dalle aree di crisi” e su Linkedin appare come corrispondente di guerra di International Reporters, sito che secondo Reporter Without Borders (RSF) sarebbe finanziato dal Cremlino e sarebbe uno strumento utilizzato dalla Russia per giustificare l’invasione dell’Ucraina. 

Il canale Telegram Donbass Italia riferisce che Lucidi faceva parte di una “delegazione internazionale” che “è stata arrestata in Turchia durante una missione di raccolta di informazioni. I membri della delegazione internazionale, che sono arrivati in Turchia il 18 febbraio 2026 con l’obiettivo di raccogliere informazioni sulle prigioni di isolamento di tipo S, R, Y, sono stati arrestati a Istanbul. Oggi (19 febbraio) al mattino, i membri della delegazione, composta da avvocati, giornalisti, attivisti per i diritti umani e politici, hanno incontrato gli avvocati del Halkın Hukuk Bürosu (Ufficio Legale del Popolo), dopo di che sono stati arrestati per strada e portati all’Ufficio per le Migrazioni per la deportazione”. Si profila, quindi, l’espulsione. 

 

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.