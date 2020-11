Giornalista racconta: “La mia lotta con il Covid in ospedale a Bergamo”

AGI – E’ in libreria e acquistabile sulle piattaforme digitali ‘La vita a piccoli passi’ (edizioni Sperling & Kupfer) in cui il direttore di radio Number One, Luca Viscardi, racconta il suo ‘corpo a corpo’ col Covid. “E’ arrivato con una violenza incredibile e mi ha costretto a più di trenta giorni di ricovero, di cui oltre venti steso a letto, senza nemmeno la forza di camminare – scrive nell’introduzione la popolare voce radiofonica – E’ strano ripensare oggi a quanto sia stato facile cadere in un abisso che non avevo mai esplorato, sentire le forze abbandonarmi completamente.

