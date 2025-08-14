giovedì, 14 Agosto , 25

Giornalisti a Tel Aviv protestano per l’uccisione dei colleghi a Gaza

Giornalisti a Tel Aviv protestano per l’uccisione dei colleghi a Gaza

Redazione-web
Di Redazione-web

“Finora sono stati uccisi oltre 240 giornalisti”

Tel Aviv, 14 ago. (askanews) – In difesa della libertà di stampa. A Tel Aviv è stata organizzata da giornalisti israeliani e internazionali una protesta fuori dalla Casa della Stampa dei corrispondenti esteri con decine di persone. I reporter hanno mostrato cartelli e foto in solidarietà con i giornalisti della Striscia di Gaza e per condannare l’uccisione dei giornalisti di Al Jazeera avvenuta giorni prima.”L’esercito israeliano, in base al suo obbligo, in base al diritto internazionale, dovrebbe proteggere i giornalisti. Questo è il diritto internazionale, questo è ciò che viene loro richiesto. Sembra che, come minimo, non facciano distinzioni tra giornalisti, anche se la maggior parte dei casi sono chiaramente segnalati come giornalisti, indossano gilet stampa e tutto il resto, quindi almeno dovrebbero stare attenti a non far loro del male.” spiega Meron Rapoport, giornalista di +972 Magazine.”Finora sono stati uccisi oltre 240 giornalisti” aggiunge Dana Mills, una collega di di +972 Magazine.

