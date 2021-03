Giornata contro le discriminazioni, Gay Center: “20mila richieste d’aiuto l’anno”

ROMA – Sono 20mila le richieste di aiuto ricevute quest’anno dalla Gay Help Line, il contact center nazionale antiomofobia e antitransfobia gestito dal Gay Center.In occasione della Giornata mondiale contro le discriminazioni, i numeri delle richieste di aiuto di persone gay, lesbiche, bisex e trans che denunciano difficoltà, disparità di trattamento o violenze sono ancora più impressionanti. Il 60% di queste chiamate arriva da giovanissimi. Le persone discriminate, nel silenzio e nell’indifferenza più totale, in famiglia come a scuola, sono ragazzi dai 12 ai 27 anni. Sui luoghi di lavoro, l’omosessualità viene ancora utilizzata come arma di ricatto.

