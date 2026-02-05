giovedì, 5 Febbraio , 26

Milano Cortina, Mattarella arriva al Villaggio Olimpico

(Adnkronos) - Il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella...

Sanremo, per i bookies testa a testa fra Tommaso Paradiso ed Ermal Meta

(Adnkronos) - Mentre cresce l’hype per la 76ma...

Italia maglia nera per spreco alimentare, ogni settimana buttato oltre mezzo chilo di cibo a persona

(Adnkronos) - Nel confronto con gli altri Paesi...

Isee 2026, documenti necessari per rinnovarlo e non perdere bonus: quando farlo

(Adnkronos) - Con l’inizio del nuovo anno, il...
giornata-contro-spreco-alimentare,-pecoraro:-priorita-educare-giovani
Giornata contro spreco alimentare, Pecoraro: Priorità educare giovani

Giornata contro spreco alimentare, Pecoraro: Priorità educare giovani

Video NewsGiornata contro spreco alimentare, Pecoraro: Priorità educare giovani
Redazione-web
Di Redazione-web

Cucina italiana antispreco per natura: usiamo la “barba” delle carote

Roma, 5 feb. (askanews) – In occasione della Giornata contro lo spreco alimentare (5 febbraio), Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione UniVerde ed ex Ministro delle Politiche Agricole, richiama l’attenzione sul valore culturale, ambientale e sociale della cucina italiana come modello di sostenibilità.”Contrastare lo spreco alimentare significa valorizzare uno dei motivi per cui la cucina italiana è stata riconosciuta Patrimonio dell’Umanità dall’UNESCO: la sua profonda sostenibilità”, afferma Pecoraro Scanio. “La tradizione gastronomica italiana nasce dal rispetto delle risorse e dalla capacità di utilizzare tutto ciò che la terra offre”.Un esempio concreto arriva dalle realtà agricole virtuose e Pecoraro Scanio lancia il suo appello proprio dal Mercato di Campagna Amica di San Teodoro a Roma e spiega che “anche parti spesso considerate scarto, come la cosiddetta ‘barba’ delle carote, vengono recuperate e utilizzate, ad esempio nelle frittate. Piccoli gesti che dimostrano come un’agricoltura basata sul rispetto degli equilibri naturali e su criteri di agricoltura rigenerativa possa ridurre lo spreco, creare economia circolare e tutelare l’ambiente”.”L’Italia è ricca di ricette antispreco – prosegue – dalla ribollita alla mozzarella in carrozza, dalle polpette ai minestroni della tradizione contadina, piatti che recuperano e valorizzano il meglio delle nostre produzioni. Questo patrimonio va difeso e rilanciato”.Pecoraro Scanio pone infine l’accento sull’educazione alimentare delle nuove generazioni: “È inaccettabile che nelle scuole siano ancora presenti distributori automatici pieni di merendine iperprocessate, mentre registriamo livelli di obesità infantile preoccupanti. Serve una vera campagna culturale contro lo spreco e per una corretta alimentazione, soprattutto rivolta ai giovani. Un Paese leader mondiale nel settore agroalimentare non può ignorare questo tema”.

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.