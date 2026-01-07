mercoledì, 7 Gennaio , 26

Ucraina, Zelensky e Witkoff proseguono colloqui a Parigi per cessate fuoco

(Adnkronos) - Dopo il vertice dei Volenterori di...

Bimbo picchiato a Catania, sospesa genitorialità a madre e patrigno

(Adnkronos) - La Procura di Catania attende l'esito...

Benzina ai minimi dal 2022, gasolio più caro dopo il rialzo delle accise

(Adnkronos) - Benzina ancora in calo a 1,645...

Satelliti Starlink sopra l’Iran? Il video che alimenta l’ipotesi di azione americana

(Adnkronos) - Mentre l’Iran è attraversato da nuove...
Giornata del Tricolore, Mattarella: “Simbolo della Patria, incarna i valori della Costituzione”

Redazione-web
ROMA – “Ricorre oggi il 229° anniversario della nascita del Tricolore, simbolo della nostra Patria. Il Tricolore ha sventolato con la spinta dei venti rivoluzionari nella Repubblica Cispadana, nel 1797. Attraversando successivamente l’epopea risorgimentale, divenne nel 1861 la Bandiera del Regno d’Italia. Scelto dai Costituenti come vessillo del nuovo Stato, incarna oggi gli alti valori indicati dalla Carta costituzionale: unità, libertà, democrazia e coesione sociale del Paese. Emblema della Repubblica, è elemento che contraddistingue in ogni luogo e in ogni ambito, dalle missioni di pace delle nostre Forze Armate alle sedi diplomatiche all’estero, alle competizioni sportive, l’identità italiana. Tutti gli italiani guardano con amore e rispetto alla nostra Bandiera: in essa si riflettono la nostra storia comune e le fondamenta della nostra civiltà, in essa si riconosce la nostra comunità nazionale. Viva il Tricolore, viva la Repubblica”. Così il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella.

MELONI: NEL GIORNO DEDICATO RENDIAMO ONORE A NOSTRA PATRIA

“Il Tricolore rappresenta la nostra Storia, impressa nelle gesta di chi, molto prima di noi, ha combattuto con ardimento per quei valori fondanti la Costituzione, di cui la nostra Bandiera è espressione. Oggi, nella Giornata del Tricolore, rendiamo onore alla nostra Patria e a quell’unità nazionale conquistata con sacrificio e fedeltà”. Così la premier Giorgia Meloni sui social.

