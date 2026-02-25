mercoledì, 25 Febbraio , 26
Giornata della donna, iniziativa Synlab per prevenzione femminile in ogni età
Giornata della donna, iniziativa Synlab per prevenzione femminile in ogni età

(Adnkronos) – Quattro giornate di incontri gratuiti e aperti al pubblico dedicate alla salute e al benessere femminile. È l’iniziativa, dal titolo ‘Le stagioni della prevenzione. Un viaggio verso la salute femminile ad ogni età’, promossa da Synlab – nella Giornata internazionale della donna, che si celebra l’8 marzo – che coinvolgerà i centri diagnostici di Monza, Como, Genova, Bologna, Padova, Firenze e Napoli, il 10, 11, 12 e 16 marzo . L’obiettivo – spiega una nota – è diffondere una vera e propria cultura della prevenzione, offrendo alle partecipanti uno spazio di informazione chiaro, autorevole e accessibile sui principali aspetti della salute femminile lungo tutte le fasi della vita. Troppo spesso, infatti, nella vita frenetica di molte donne, prevenzione e benessere finiscono in fondo alla lista delle priorità. 

Per supportare le donne nel prendersi cura di sé stesse, Synlab accompagnerà il pubblico in un percorso di approfondimento attraverso una serie di talk guidati da medici e specialisti dei centri e provenienti da diverse aree cliniche per affrontare esigenze, cambiamenti e priorità che evolvono con l’età, tenendo conto delle specificità fisiologiche femminili e promuovendo un approccio consapevole alla prevenzione. “Riteniamo da sempre fondamentale la prevenzione e la cura di sé – afferma Andrea Buratti, Ceo di Synlab Italia – In occasione della Giornata internazionale della donna vogliamo dedicare loro una serie di incontri gratuiti pensati per supportare il benessere femminile, un tema che ci è caro da sempre e che presidiamo con grande impegno attraverso i nostri centri Synlab Lei. L’obiettivo di questo progetto – aggiunge – è facilitare l’integrazione tra diverse specialità mediche sulla base di un approccio di medicina di genere specifico, cioè differenziato rispetto alle peculiarità del genere femminile, e offrire alle donne gli strumenti necessari per diventare protagoniste della propria salute, in ogni fase della loro vita. La prevenzione rappresenta quindi un gesto di responsabilità verso sé stesse e un elemento essenziale per tutelare la salute nel tempo”. 

Synlab Lei – conclude la nota – è il centro medico dedicato alla salute e al benessere femminile, ad oggi presente a Bologna, Como, Firenze, Monza. L’équipe medica multidisciplinare presente in questi centri aiuta le donne ad affrontare sia problematiche ginecologiche sia tutti quegli aspetti ritenuti spesso, a torto, ‘complementari’, ma che hanno un impatto profondo sulla sua qualità di vita. 

Roma, 85enne ferisce la nuora a colpi di ascia in strada: la donna è grave
Diesel, sale ancora il prezzo: è il più alto da quasi un anno a questa parte

