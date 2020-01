Giornata della memoria 2020, la programmazione sulle reti Rai

Giornata della Memoria 2020: il 27 gennaio ricorrere l’anniversario del giorno della memoria dedicato alle vittime della Shoah. Una data simbolo a cui la Rai, anche quest’anno, dedica un’ampia programmazione televisiva. Ecco tutti gli appuntamenti.

Giornata della Memoria 2020 sulla Rai: gli appuntamenti da non perdere

Il 27 gennaio 2020 ricorre il 75esimo anniversario della Shoah. 75 anni fa venivano abbattuti dalle truppe sovietiche i cancelli del campo di concentramento di Auschwitz dove sono stati uccisi nelle camere a gas un milione di ebrei morti. Non solo ebrei, ma anche polacchi, rom e sinti, prigionieri di guerra e omosessuali. Una delle pagine più terrificanti della storia moderna che è importante ricordare per non dimenticare.

Nel giorno della memoria, lunedì 27 gennaio 2020, alle ore 10.55 su Rai1 sarà trasmessa la diretta dal Quirinale con il discorso del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per il Giorno della Memoria. Appuntamento poi in prima serata su Rai1 con la terza puntata de “La guerra è finita”, la fiction diretta da Michele Soavi che che affronta il dolore, la confusione e le difficoltà dei sopravvissuti, attraverso lo sguardo dei bambini.

Giorno della Memoria 2020, gli appuntamenti sulle reti Rai

Ampio spazio anche su Rai3 con una serie di approfondimenti ed interviste a chi nei campi di concentramento ha vissuto le barbarie riuscendo a sopravvivere. E’ il caso di Ginette Kolinka reduce dal campo di Birkenau, della senatrice a vita Liliana Segre a cui è dedicato l’omaggio di Paola Lasi “Liliana ricorda (“La Grande Storia Anniversari”).

Su Rai2, invece, appuntamento lunedì 27 gennaio alle ore 23.40 con il documentario “La memoria del bene – Alla ricerca dei giusti tra le nazioni” dedicato ai giusti, ossia quelle persone che si opposero all’orrore fascista aiutando gli ebrei a salvarsi. Si tratta di un documentario da non perdere visto che racconta la storia di Moshe Bejski, internato a 21 anni, sopravvissuto grazie alla famosa Schindler’s List, divenuto poi membro della Commissione dei Giusti.

Non mancheranno poi appuntamenti su Rai Cultura con “Speciale Giorno della Memoria – Personaggi” e il documentario di Bruna Bertani “Ottant’anni dopo – Processo alle Leggi Razziali“. Capillare anche la copertura informativa televisiva con lo Speciale Tg3.

