giornata-della-vista,-la-fondazione-onesight-essilorluxottica-italia-a-caivano

CAIVANO – La Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia porta a Caivano il suo programma più importante, Le Giornate della Vista, per contribuire al rilancio sociale e sanitario della città.

L’iniziativa ha offerto accesso a visite oculistiche gratuite riservate a persone indigenti e occhiali da vista.

Dal 15 al 19 luglio presso l’ex Centro Vaccinale di Corso Umberto (reso disponibile dalla Farmacia Santa Caterina del dottor Raffaele Marzano), oltre 200 persone sono state visitate dal team di medici oculisti e ortottisti messo a disposizione dal dottor Vincenzo Orfeo, presidente di A.I.R.O. Onlus ETS – Associazione Italiana Rinnovamento in Oculistica e dall’Università Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli, con il supporto della professoressa Francesca Simonelli.

Lo spazio ha ospitato, infatti, una clinica oculistica e un laboratorio ottico, attrezzati grazie alla strumentazione tecnica donata da Essilor Italia, per effettuare visite oculistiche complete al termine delle quali ottici specializzati individueranno la migliore soluzione visiva in base alla prescrizione effettuata.

A coordinare il flusso delle visite oculistiche e la scelta del modello di occhiali erano presenti i volontari di EssilorLuxottica, che hanno partecipato all’attività donando un giorno di ferie.

La vista è un diritto umano fondamentale. La capacità di vedere bene è essenziale per apprendere in modo efficace a scuola, lavorare in modo produttivo, vivere in sicurezza e migliorare la qualità generale della vita.

Eppure, una persona su tre – ovvero 2,7 miliardi in tutto il mondo – non riesce a vedere chiaramente a causa di patologie oculari che possono essere corrette con un semplice paio di occhiali.

Questo è un contesto comune a diverse comunità vulnerabili, siano esse costituite da persone rifugiate, migranti dal sud del mondo o semplicemente italiani scivolati sotto la soglia della povertà

Le Giornate della Vista sono patrocinate dalla Camera dei Deputati, dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e dal Commissario Straordinario di Governo per il territorio del Comune di Caivano, Fabio Ciciliano.

L’edizione speciale per Caivano è stata realizzata grazie al supporto di importanti associazioni quali Caritas, Sant’ Egidio, la parrocchia di Don Maurizio Patriciello, Associazione Un’Infanzia da Vivere, Medea Cooperativa, Idea, Cooperativa Sociale, Proloco Soul Express, Opera Don Calabria, Associazione La Nuova Cas.

“Le Giornate della Vista – afferma Ciciliano – rappresentano un’iniziativa di grande valore per il territorio di Caivano. Grazie alla collaborazione tra istituzioni, associazioni e aziende, riusciamo a offrire un servizio essenziale che comprende visite oculistiche gratuite e la fornitura di occhiali da vista.

Per i casi più complessi riscontrati durante questa importante iniziativa di screening sanitario, i pazienti sono stati indirizzati presso i reparti specialistici dell’Asl Napoli 2 Nord.

Il progetto testimonia l’impegno collettivo verso il miglioramento della qualità della vita delle persone e il rilancio sociale e sanitario della comunità.

Continuiamo a lavorare con determinazione per riportare l’ordinario a Caivano, garantendo ai cittadini l’accesso a servizi fondamentali per il loro benessere”.

“Per la Fondazione OnesSight EssilorLuxottica Italia è un onore essere invitati dal Ministero della Salute a contribuire al rilancio di Caivano – sottolinea Andrea Rendina, Segretario Generale della Fondazione Onesight Essilor Luxottica Italia – dove portiamo la nostra iniziativa più importante, Le Giornate della Vista, per dare un migliore vista alle persone fragili di una cittadina che ha sofferto così tanto.

Il fattore critico di successo è lavorare insieme: il settore pubblico e quello privato con competenze complementari e con il fondamentale ruolo del terzo settore, della collaborazione con associazioni, fondazioni private e con la società civile.

Se queste componenti della società agiscono insieme, così come stiamo facendo a Caivano con un approccio sistemico ed una strategia comune, possiamo costituire un potente catalizzatore per la risoluzione del problema della vista per categorie più deboli così da permettere a tutti di sfruttare a pieno il proprio potenziale, apprendere meglio e promuovere una società più inclusiva, e quindi migliorare la vita sociale delle persone.

“La vista è il bene più prezioso che abbiamo e noi di AIRO Onlus siamo impegnati a prevenire le malattie oculari per poter fornire il benessere visivo a tutti, anche alle persone più disagiate. – aggiunge Orfeo – Oltre alle visite oculistiche a Caivano, ci sarà un supporto continuativo anche per i problemi da risolvere chirurgicamente.”

“Un plauso a Fondazione Onesight e al Sottosegretario Gemmato per averci coinvolto in questa bellissima iniziativa. Il modello Caivano per durare non può reggersi solo sull’intervento dello Stato ma ha bisogno di privati e di Caivanesi che facciano la loro parte. Per questo saremo sempre grati a Luxottica e alla Fondazione Onesight”, evidenzia Marzano.

“Si tratta di una iniziativa molto importante alla quale abbiamo aderito volentieri allo scopo di contribuire alla soluzione di problemi visivi dei pazienti – ha rimarcato la professoressa Simonelli – e soprattutto nell’ottica di una diagnosi precoce di malattie oculari che risulta fondamentale per evitare l’insorgenza di problematiche visive nel corso della vita”.

Nel 2024, le Giornate della Vista hanno già fatto tappa a Catanzaro, Firenze, Trieste, Torino, Pescara, Cagliari e continueranno con Palermo (6-21 settembre), Milano (1-31 ottobre), Belluno (11-22 novembre) e Roma (9-20 dicembre).

Con undici città in undici mesi, le Giornate della Vista della Fondazione garantiranno a circa 7.000 persone accesso a una assistenza oculistica adeguata alle loro necessità.

Nel 2023, le Giornate della Vista hanno aiutato 6.838 persone, 4.613 hanno ricevuto un occhiale da vista e sono stati donati 1.306 occhiali da sole a tutti i bambini partecipanti. Agli oltre 1.000 pazienti con patologie oculari è stata offerta una assistenza di secondo livello nell’ambito del sistema sanitario nazionale.

Complessivamente, nel 2023 le persone svantaggiate che hanno avuto un miglioramento della propria condizione visiva attraverso la Fondazione OneSight EssilorLuxottica Italia sono state circa 17.500.

