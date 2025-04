giornata-dell’esercito-in-iran:-la-parata-mentre-il-regime-discute-con-usa

Ieri Trump ha detto “non voglio male al popolo iraniano ma no nucleare”

Teheran, 18 apr. (askanews) – Una parata militare con gli ultimi ritrovati dell’arte bellica made in Iran: droni, missili e sistemi di difesa aerea sfilano a Teheran di fronte alla tribuna del presidente Masoud Pezeshkian. La parata consueta per la Giornata Nazionale dell’Esercito diventa anche una dimostrazione di forza mentre il regime degli ayatollah discute con la Casa Bianca di Donald Trump. Durante l’incontro con la premier italiana Giorgia Meloni, Trump ha detto il 17 aprile che “se l’Iran non farà un accordo” sul nucleare “si metterà male per loro”. “Non voglio male al popolo iraniano, sono un grande popolo” ha aggiunto, ma la linea rossa è lo sviluppo del nucleare. L’intesa firmata con Teheran da Barack Obama “era terribile, per quello vi ho messo fine”.L’Iran intanto ha condannato con parole decise il nuovo attacco Usa contro i ribelli houthi in Yemen avvenuto nella notte parlando di “barbarie”. L’esercito Usa ha detto di aver distrutto il porto petrolifero di Ras Issa. Il bilancio secondo fonti houthi sarebbe di 38 morti e oltre 100 feriti.