giovedì, 19 Febbraio , 26

MyPlant & Garden 2026, Mossino (Lnd Impianti): “Serve cura e riqualificazione”

(Adnkronos) - "L'impiantistica sportiva in Italia, che si...

Angelina Mango spiega ai fan: “Non è stato il successo ad avermi fatto ammalare”

(Adnkronos) - Mentre Angelina Mango si prepara a...

Klaus Davi, malore nella notte a Roma: “Forte affaticamento fisico”

(Adnkronos) - Malore nella notte in un hotel...

Fiorello, la frecciata a Pucci: “Faccio arrabbiare comici o pseudotali”

(Adnkronos) - "Si arrabbiano pure i comici o...
giornata-europea-contro-le-molestie,-di-paola-(fise):-“lo-sport-grande-filiera-di-valori”
Giornata europea contro le molestie, Di Paola (Fise): “Lo sport grande filiera di valori”

Giornata europea contro le molestie, Di Paola (Fise): “Lo sport grande filiera di valori”

DALL'ITALIA E DAL MONDOGiornata europea contro le molestie, Di Paola (Fise): "Lo sport grande filiera di valori"
Redazione-web
Di Redazione-web

(Adnkronos) – “Molto spesso lo sport viene confuso soltanto con il primato agonistico. Invece, soprattutto le 51 federazioni riunite sotto il Coni sono anche una filiera di valori e una grandissima agenzia formativa per i giovani. Anche gli sport a cavallo ci aiutano a veicolare valori importanti, in un rapporto di collaborazione, di rispetto e di fiducia con l’animale. Vogliamo anche noi contribuire a combattere le molestie di qualsiasi genere e verso chiunque avvengano”. Lo dice il presidente della Fise e vice presidente del Coni, Marco Di Paola, alla quinta edizione della Giornata europea contro le molestie, proposta della Federazione Italiana Sport Equestri (Fise) e sostenuta da numerose realtà istituzionali e associative. L’iniziativa è stata organizzata allo Spazio Europa Experience “David Sassoli” in piazza Venezia a Roma.  

Potrebbe interessarti

Check out other tags:

 ecco l’Academy sulla rendicontazione sostenibile Fp Cgil propone la tutela legale_restauro colonnato piazza Plebiscito vittoria civile- 60% rispetto a 2024"-25% pesche

Articoli Popolari

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.