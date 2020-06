Giornata fuori, vicino al mare, per Arek Milik e Dries Mertens. I due attaccanti del Napoli hanno pubblicato uno scatto su Instagram per immortalare un momento di questa giornata insieme. “Rivali” in campo per una maglia da titolare, ma molto legati fuori. I due amici bomber, però, potrebbero presto dividere le proprie strade. Il numero 99 non sembra destinato a rinnovare con il Napoli e per questo il club sarà costretto a cederlo nella prossima finestra estiva di mercato. Diametralmente opposta la situazione del 14, il miglior marcatore della storia della società partenopea. Dries ha trovato finalmente l’accordo per il rinnovo del contratto, dopo mesi di lunghe e travagliate discussioni e trattative.

[embedcontent src=”instagram” url=”https://www.instagram.com/p/CBD0DTEieEy/”]

The post Giornata insieme per Milik e Mertens: “Friends will be friends” | FOTO appeared first on Calcio Napoli 1926.

continua a leggere sul sito di riferimento