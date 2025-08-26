Giornata mondiale del cane, Marta Fascina ricorda Berlusconi: su Instagram le foto con Dudù e gli altri cuccioli

ROMA – Si è celebrata oggi la Giornata mondiale del cane, una ricorrenza nata negli Usa ma festeggiata anche in Italia dai tanti appassionati di animali che – sui social – condividono scatti e iniziative che riguardano i loro amici a quattro zampe. E la politica non si sottrae a questo amore, come dimostrano alcuni post social.

Marta Fascina ha ricordato Silvio Berlusconi con alcuni scatti che lo ritraggono insieme a Dudù e agli altri suoi cuccioli. Il Cavaliere ha sempre mostrato la sua affezione verso i cani e questi scatti lo dimostrano.

Nel post scrive: “Perché amare gli animali? Perché ti danno tutto, senza chiedere niente. Perché contro il potere dell’uomo, sono indifesi. Perché sono eterni bambini. Perché non sanno cosa è l’odio, cos’è la guerra. Perché non conoscono il denaro e si consolano con un posto dove ripararsi dal freddo. Perché si fanno capire senza profferire parola. Perché il loro sguardo è puro come la loro anima. Perché non conoscono l’invidia né il rancore. Perché in loro il perdono è naturale. Perché sanno amare con lealtà e fedeltà. Perché non comprano l’amore, semplicemente lo danno e lo aspettano. Perché sono i nostri compagni, eterni amici, che niente potrà separare da noi. Per questo e altre mille cose meritano il nostro amore. Se imparassimo ad amarli come meritano, saremmo molto vicini a Dio”.

LA RUSSA: “SONO PARTE INTEGRANTE DELLA NOSTRA VITA E DELLA NOSTRA FAMIGLIA”

“Nella Giornata Mondiale del Cane celebriamo i nostri amici a quattro zampe che molto spesso sono parte integrante della nostra vita e della nostra famiglia. Solo pochi mesi fa, il Senato della Repubblica ha approvato una legge che rafforza la tutela penale contro i reati verso gli animali. Un ulteriore passo di civiltà, nel segno del rispetto e della dignità”, ha invece scritto il presidente del Senato, Ignazio La Russa, sui suoi social pubblicando uno scatto in abiti casual insieme al suo pastore tedesco.

SALVINI: “CON ORGOGLIO RICORDO LA LEGGE ‘SALVA ANIMALI’ FORTEMENTE VOLUTA DALLA LEGA. BASTA IMPUNITÀ O BARBARIE”

“Chi ha la fortuna di condividere la vita con un amico a quattro zampe sa bene quanta gioia, affetto e fedeltà sappiano donarci ogni giorno. Un pensiero speciale anche a tutti quei cagnolini che aspettano una famiglia nei canili: adottare è un gesto di amore”, ha scritto il vicepremier Matteo Salvini. “Con orgoglio ricordo che, grazie alla legge ‘Salva Animali’, fortemente voluta dalla Lega, sono state introdotte sanzioni più dure e fino a 4 anni di carcere per chi maltratta o uccide gli animali. Basta impunità, basta barbarie. Un abbraccio a voi e ai vostri pelosetti!”, ha concluso.

BRAMBILLA: “CON LA LEGGE L’ITALIA HA SCELTO DI NON VOLTARSI PIÙ DALL’ALTRA PARTE”

A tal proposito, la deputata Michela Vittoria Brambilla ha spiegato che dal “1° luglio, con la Legge Brambilla, l’Italia ha scelto di non voltarsi più dall’altra parte: chi abbandona, maltratta o uccide un animale non potrà più contare sull’impunità. Oggi abbiamo finalmente pene severe a tutela di tutti gli animali. È una conquista di civiltà, che rende il nostro Paese più giusto”.

“Oggi, nella Giornata Mondiale Del Cane, celebriamo chi ci regala ogni giorno amore incondizionato. Da millenni il cane cammina al fianco dell’uomo, ma troppo spesso è stato tradito, abbandonato, maltrattato”, ha aggiunto. E concluso: “Proteggerli è un dovere. Difenderli è una missione. Amare i nostri amici a quattro zampe è la nostra grande responsabilità”.

URSO: “CUSTODIRNE IL BENESSERE È SEGNO DI CIVILTÀ”

“La Giornata Mondiale Del Cane è un’occasione per ricordare il valore del rispetto verso i nostri amici a quattro zampe. La loro fedeltà e il loro affetto meritano attenzione ogni giorno: prendersene cura è un dovere, custodirne il benessere è un segno di civiltà che rende migliore la nostra società”, ha commentato il ministro Adolfo Urso.

