Giornata mondiale del libro, a Roma il festival ‘Leggere, sempre’

ROMA – Oggi è la Giornata mondiale del libro e del diritto d’autore. Per celebrarla, l’Istituzione Biblioteche di Roma, nel suo 25esimo compleanno, in collaborazione con l’Associazione Italiana Editori (Aie), ha organizzato in diretta streaming ‘Leggere, sempre’, un festival in due giorni (oggi e domani) dedicato al piacere del leggere e alle biblioteche di pubblica lettura.

Una due giorni con incontri e approfondimenti che ci condurranno in un viaggio tra i libri, le biblioteche e la città di Roma attraverso numerose letture realizzate in collaborazione con Romaeuropa Festival e che si inserisce all’interno dell’iniziativa Maggio dei Libri, organizzata dal Centro per il Libro e la Lettura. L’agenzia Dire ne ha parlato con Simona Cives, responsabile della Casa delle Letteratura di Roma.

