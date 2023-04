Giornata Mondiale della Danza, si festeggia con due giorni di “Dance Composition”

Il 15 e 16 aprile possibilità di laboratori con grandi nomi internazionali promossi da Movimento Danza. Tra i più attesi Alessandro Sciarroni Leone d’oro alla carriera



L’edizione 2023 della Giornata Mondiale della Danza promossa da Movimento Danza di Gabriella Stazio si terrà quest’anno nel week end di sabato 15 e domenica 16 aprile presso la sede di Movimento Danza con una serie di imperdibili laboratori (tutti ad accesso gratuito) sulla composizione coreografica.

Laboratori che saranno tenuti oltre che dalla padrona di casa Gabriella Stazio, da tre grandi nomi: Alessandro Sciarroni, Leone d’oro alla carriera per la danza nel 2019, Cristina Kristal Rizzo dagli anni Novanta protagonista della scena coreografica contemporanea internazionale, Adriano Bolognino, uno dei coreografi italiani più interessanti tra le nuove generazioni.

La Giornata Mondiale della Danza voluta dall’Unesco nel 1982 per celebrare la danza in tutto il mondo pensando a Jean-Georges Noverre, grande riformatore della danza del XVIII secolo, fu portata per la prima volta in Italia nel 2002 da Movimento Danza di Gabriella Stazio e festeggia quest’anno i suoi primi 20 anni.

Obiettivo principale dell’evento, festeggiato da allora in tutta Italia, è stato sin dall’inizio quello di promuovere, far conoscere e dare la possibilità ai più giovani di sperimentare le mille forme della danza, dello spettacolo e dell’arte.

Per molti anni Gabriella Stazio lo ha fatto organizzando lezioni gratuite, ma anche promuovendo la cultura della danza con interviste pubbliche a grandi star, presentazioni di libri, mostre, live arte, performance.

Eventi indimenticabili di grande festa e aggregazione. Le ultime edizioni della Giornata Mondiale della Danza di Movimento Danza hanno assunto una nuova fisionomia diventando un momento importante di studio attraverso laboratori mirati di Dance Composition rivolti a danzatori, coreografi, studenti di danza, professionisti e persone che non danzano ma sono interessate a lavorare sul proprio corpo e sulla propria creatività.

Quello della Dance Composition e della sua pratica sono temi molto cari a Movimento Danza, da sempre impegnata a proporre diversi percorsi di formazione e scouting nell’ambito della coreografia e per questo negli ultimi anni hanno trovato sempre più spazio, anche nella Giornata Mondiale della Danza. Un evento molto sentito e seguito a Napoli sin dalla sua prima edizione.

Ecco chi sono i protagonisti dei laboratori di quest’anno: Alessandro Sciarroni, Leone d’oro alla carriera nel 2019, artista attivo nell’ambito delle Performing Arts con alle spalle diversi anni di formazione nel campo delle arti visive e di ricerca teatrale.

I suoi lavori vengono presentati in festival di danza e teatro contemporanei, musei e gallerie d’arte, così come in spazi non convenzionali rispetto ai tradizionali luoghi di fruizione e prevedono il coinvolgimento di professionisti provenienti da diverse discipline. A Movimento Danza curerà un laboratorio dal titolo “Pratiche performative”.

Cristina Kristal Rizzo, dancemaker, è attiva sulla scena della danza contemporanea italiana a partire dai primi anni 90. Si è formata a New York alla Martha Graham School of Contemporary Dance, ha frequentato gli studi di Merce Cunningham e Trisha Brown.

È tra i fondatori di Kinkaleri, compagnia con la quale ha collaborato attivamente attraversando la scena coreografica contemporanea internazionale e ricevendo numerosi riconoscimenti.

Dal 2008 ha intrapreso un percorso autonomo di produzione coreografica indirizzando la propria ricerca verso una riflessione teorica dal forte impatto dinamico tesa e rigenerare l’atto di creazione stessa e ad aprire riflessioni sul tempo presente.

Attualmente è ospitata nei più importanti festival della nuova scena internazionale. Alla circuitazione degli spettacoli affianca una intensa attività di conferenze, laboratori e scrittura teorica e in veste di coreografa ospite ha creato e crea coreografie per i principali enti lirici ed istituzioni italiane e straniere.

Adriano Bolognino, napoletano, macina le tappe della propria carriera dal 2019, quando crea per la compagnia EgriBianco “Your body is a battleground/Trio Version”.

Da quel momento le sue creazioni vanno in scena in contesti nazionali ed internazionali.

Nel 2020 la Biennale di Venezia gli commissiona un nuovo lavoro per il festival 2020 (“Your body is a battlegroundsolo version”), coreografia selezionata nel 2021 per il Campania Teatro Festival e per l’Italia dei Visionari.

La consacrazione arriva nel 2022 quando vince il premio Danza&Danza e il Premio Città di Foligno come coreografo emergente. Il laboratorio che presenterà a Napoli è sull’uso del gesto nella composizione coreografica e l’alternanza ritmica.

Gabriella Stazio coreografa, danzatrice, insegnante, direttrice artistica, attivista e manager, è una delle maggiori protagoniste della danza contemporanea italiana.

Nel 1979 fonda Movimento Danza, innovativo centro di formazione e divulgazione della danza, con sede a Napoli, accreditato dal Ministero della Cultura come “Organismo di Promozione Nazionale”.

Nel 1981 crea la Compagnia Movimento Danza, le cui pluripremiate coreografie sono rappresentate in ben 30 nazioni e 4 continenti, con diverse dirette RAI in mondovisione.

E’ inoltre la prima promotrice italiana dell’International Dance Day.

Progetto realizzato nell’ambito di “New Dance Box – scouting, promotion and more – 2022/2024”, con il sostegno del Mic e della Regione Campania.

