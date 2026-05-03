domenica, 3 Maggio , 26

Gp Miami, Serena Williams nel box Ferrari con Hamilton e Leclerc: “Sono venuta a salutare i miei amici”

(Adnkronos) - "Ho sempre amato la Formula 1...

Roma, scende per aiutare automobilista e viene travolto: morto 35enne

(Adnkronos) - Ha accostato per aiutare un automobilista...

Papa Leone XIV: “Libertà di stampa spesso violata”

(Adnkronos) - "Oggi si celebra la Giornata mondiale...

Caro carburanti, prezzi di benzina e diesel oggi: verde sfiora 1,9 euro al litro

(Adnkronos) - In base agli ultimi dati rilevati...
HomeMondoGiornata mondiale della libertà di stampa, Ifj lancia l’allarme: “Situazione deplorevole”
giornata-mondiale-della-liberta-di-stampa,-ifj-lancia-l’allarme:-“situazione-deplorevole”
Giornata mondiale della libertà di stampa, Ifj lancia l’allarme: “Situazione deplorevole”
Mondo

Giornata mondiale della libertà di stampa, Ifj lancia l’allarme: “Situazione deplorevole”

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

ROMA – In occasione della Giornata mondiale della libertà di stampa, che si celebra oggi, 3 maggio, la Federazione Internazionale dei giornalisti lancia l’allarme sulla “deplorevole” situazione nel mondo e invita alla mobilitazione dei cittadini “per difendere il diritto all’informazione, pilastro fondamentale delle democrazie”.

“LIBERTÀ DI ESPRESSIONE DIMINUITA DEL 10%”

Come riporta l’Ifj delle sue pagine on line, il Secondo Rapporto sulle tendenze mondiali dell’Unesco sulla libertà di espressione e lo sviluppo dei media (2022-2025) evidenzia che la libertà di espressione è diminuita del 10% dal 2012, una cifra che la Federazione Internazionale dei Giornalisti definisce “allarmante” e la cui portata “è paragonabile a quella osservata durante i periodi più travagliati del XX secolo”. Nel 2025, “128 giornalisti sono stati uccisi nell’esercizio delle loro funzioni, e quest’anno altri 9 hanno già perso la vita”.

GIORNALISTI E CONFLITTI ARMATI

L’Ifj condanna in modo specifico “i conflitti armati in cui l’essere identificati come “giornalisti” è diventato motivo di persecuzione anziché di protezione. In Ucraina, Palestina, Libano e Sudan, ad esempio, i giornalisti vengono arrestati, costretti all’esilio o uccisi a causa del loro lavoro”. La Federazione internazionale sottolinea poi che, al di là delle zone di guerra, le minacce si moltiplicano assumendo altre forme. Nel suo ultimo rapporto globale sulla sorveglianza, pubblicato il 28 aprile, l’Ifj evidenzia “la sorveglianza sistematica e senza precedenti attuata contro i giornalisti, dove le classiche email di phishing e i siti web falsi coesistono ormai con spyware di livello statale, compromettendo la sicurezza dei cronisti e la protezione delle loro fonti, senza un’adeguata supervisione legislativa o regolamentare”.

LE MINACCE DELL’IA

Viene poi espressa “preoccupazione per l’ascesa dell’intelligenza artificiale, che rappresenta una minaccia per le democrazie: disinformazione su larga scala, furto d’identità, sostituzione dei giornalisti con strumenti automatizzati che non tengono conto degli standard etici e utilizzo del lavoro dei giornalisti da parte delle piattaforme senza accordo né remunerazione”. La Federazione Internazionale “condanna queste nuove forme di attacco, considerandole ulteriori occasioni per mettere a tacere i giornalisti e impedire loro di informare il pubblico”.

BELLANGER (IFJ): “I CITTADINI DIFENDANO IL LORO DIRITTO AD ESSERE INFORMATI”

Il segretario generale dell’Ifj, Anthony Bellanger, ha dichiarato: “Ogni attacco a un professionista dei media è un attacco volto a mettere a tacere una notizia che ha lo scopo di informare i cittadini. La deplorevole situazione della libertà di stampa in tutto il mondo deve mobilitare ognuno di noi. Attraverso i giornalisti, sono i nostri lettori, i nostri ascoltatori, a essere presi di mira e gli viene impedito di prendere decisioni informate. Il nostro diritto giornalistico di informare è anche il diritto del pubblico di essere informato. Spetta altrettanto ai cittadini mobilitarsi per proteggere questo diritto, chiedendo conto ai propri governi. Abbiamo bisogno di leggi – ha concluso – che proteggano il diritto all’informazione, garantiscano l’indipendenza e il pluralismo dei media, vietino l’uso di spyware e di ogni forma di sorveglianza, regolamentino l’uso dell’intelligenza artificiale e combattano l’impunità sistemica di coloro che violano la libertà di stampa. È tempo di agire. Insieme”.

Oggi, 3 maggio, l’Ifj e le sue affiliate si riuniranno a Place de l’Hôtel de Ville a Parigi alle 18 per riaffermare il loro comune impegno a favore di una stampa libera e indipendente. Sarà inoltre allestita una mostra che ripercorre la storia del sindacato internazionale, sulle balaustre dell’Hôtel de Ville. Mentre dal 4 al 7 maggio, la Federazione Internazionale terrà a Parigi il suo Congresso Mondiale del Centenario, riunendo centinaia di delegati provenienti da tutto il mondo “per delineare il futuro del giornalismo e della libertà di stampa”.
Le notizie del sito Dire sono utilizzabili e riproducibili, a condizione di citare espressamente la fonte Agenzia DIRE e l’indirizzo https://www.dire.it

Previous article
Torino, alle Fonderie Limone le amazzoni libere di Silvia Gribaudi

POST RECENTI

Mondo

LIVE| Guerra in Iran, Teheran: “Pace e sblocco di Hormuz in 30 giorni”, Trump: “Impensabile”. Intanto una petroliera irachena aggira il blocco navale Usa

ROMA - Il raggiungimento della pace in Medio Oriente sembra un obiettivo sempre più lontano, anche se l'attività aperta con i negoziati di Islamabad prosegue....
Mondo

VIDEO | Filippine, maxi nube di cenere inghiotte villaggi, in migliaia evacuati per l’eruzione del vulcano Mayon

ROMA - Diversi villaggi nelle Filippine sono stati letteralmente inghiottiti da un'enorme nube grigia che ha trasformato in pochi minuti il giorno in notte. È...
Mondo

La ‘vendetta’ di Trump: “Via 5.000 soldati Usa dalla Germania”. Ma l’Ue mostra i denti sui dazi al 25%

ROMA - Il Pentagono ordina il ritiro di 5.000 truppe statunitensi dalla Germania: la notizia è stata confermata da un portavoce del quartier generale del...
Mondo

VIDEO| Spintoni e calci a una suora: immagini choc da Gerusalemme. Arrestato un 36enne

ROMA - Una suora con abito bianco cammina sola, di spalle, nel centro storico di Gerusalemme quando un uomo la rincorre e, da dietro, le...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.