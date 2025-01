Giornata Mondiale della Pizza, Farmo lancia quella gluten free

Il 17 gennaio l’eccellenza made in Italy, Patrimonio Unesco

Roma, 10 gen. (askanews) – 17 gennaio: tradizione insegna che in questo giorno i pizzaioli napoletani chiudessero i loro locali per celebrare il loro patrono Sant’Antonio Abate. In questa data ogni anno si celebra quindi la Giornata Mondiale della Pizza, icona mondiale dell’italian food.

L’Arte del Pizzaiuolo Napoletano, Patrimonio Unesco dell’Umanità, ha infatti esportato in ogni angolo del pianeta l’eccellenza della nostra inimitabile qualità gastronomica. Alle classiche versioni si aggiungono ormai nuove interpretazioni gourmet, in particolare quelle che senza rinunciare al palato, ci mettono quel pizzico di naturale benessere che si traduce in un “mangiar meglio” senza rinunce. Un binomio che con Farmo Fibrepan, l’esclusiva miscela senza glutine creata per il piacere delle specialità da forno, riesce alla virgola.

L’impasto che si ottiene con Farmo Fibrepan gluten free è la chiave per la preparazione di una pizza deliziosa e fragrante, croccante all’esterno e morbida dentro.

FARMO PIZZA GLUTEN FREE Ingredienti: 500 gr di Farmo Fibrepan gluten free 400 gr di acqua a temperatura ambiente 50 gr di olio extravergine di oliva 25 gr di lievito fresco 12 gr di sale

Procedimento Sciogliere il lievito nell’acqua con l’olio extravergine di oliva. Aggiungere tutti gli altri ingredienti e impastare in una planetaria per 5 minuti fino a ottenere un impasto liscio e omogeneo (se si preferisce, impastare a mano). Oliare quindi una teglia rettangolare e adagiare l’impasto. Coprire con un foglio di pellicola e lasciare lievitare per 35 minuti circa in un luogo tiepido. Cuocere a 200° per 35 minuti circa. Stendere sull’impasto gli ingredienti a piacere e rimettere in forno per altri 10 min.