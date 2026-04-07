martedì, 7 Aprile , 26

Al via la prima edizione della Pavia Innovation Week

(Adnkronos) - Ha avuto inizio la prima edizione...

Iraq, Kataeb Hezbollah annuncia: “Rilasciata la giornalista Shelly Kittleson”

(Adnkronos) - Kataeb Hezbollah, milizia filoiraniana integrata nell'esercito...

Giornata mondiale della Salute, in Romagna al via DiaBeat per prevenzione diabete

(Adnkronos) - In occasione della Giornata mondiale della...

Dl Carburanti, Gibelli (Asstra): “Necessario estendere credito d’imposta a Tpl”

(Adnkronos) - "È necessario estendere il credito d’imposta...
HomeDALL'ITALIA E DAL MONDOGiornata mondiale della salute, Avitabile (Siso): "Prevenzione con controlli periodici agli occhi"
giornata-mondiale-della-salute,-avitabile-(siso):-“prevenzione-con-controlli-periodici-agli-occhi”
Giornata mondiale della salute, Avitabile (Siso): “Prevenzione con controlli periodici agli occhi”
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Giornata mondiale della salute, Avitabile (Siso): “Prevenzione con controlli periodici agli occhi”

Redazione-web
By Redazione-web

-

1
0

(Adnkronos) – Anche per la vista “c’è un mantra: si chiama prevenzione. A livello oftalmico la prevenzione è molto più sentita che altrove perché l’occhio è una propaggine del cervello. Il fattore tempo, a livello neurologico, è fondamentale: quando c’è un danno al sistema nervoso, e quindi anche all’occhio, perdere tempo nella diagnosi e nella terapia può significare avere un danno permanente. Per questo è fondamentale puntare sulla prevenzione: bisogna fare controlli periodici, scaglionati nel tempo, anche in assenza di sintomi”. Così all’Adnkronos Salute Teresio Avitabile, presidente Siso -Società italiana di scienze oftalmologiche, professore ordinario di Oculistica, direttore della Clinica Oculistica dell’università di Catania, in occasione della Giornata mondiale della salute che si celebra oggi. 

L’invito a fare visite di controllo “riguarda innanzitutto i pazienti con diabete, patologia che rappresenta la prima causa di cecità nel mondo occidentale – sottolinea l’esperto – Ci sono poi gli anziani, dato che, con l’aumentare dell’età, aumentano le probabilità di sviluppare patologie retiniche, in particolare la maculopatia, e infine chi ha familiarità per patologie oculari come il glaucoma o il distacco di retina”. 

Una particolare attenzione riguarda la miopia, “in forte crescita nella popolazione”, tanto da poter essere definita “la ‘pandemia del XXI secolo’ – afferma Avitabile – Il problema non è tanto nel portare gli occhiali, ma nel fatto che l’occhio miope è più fragile e più soggetto a malattie, rispetto a un occhio non miope. Siamo passati da un popolo di cacciatori, che per selezione naturale aveva bisogno di una buona vista da lontano, a un ‘popolo da tablet’, che usa soprattutto la visione da vicino – osserva lo specialista – Il risultato è l’aumento della miopia”. Per contrastare questa condizione, specie nei più piccoli, il consiglio è di “favorire la vita all’aria aperta: in alcuni Paesi si stanno sperimentando anche scuole outdoor – puntualizza – Si tratta di stimolare la visione su grandi distanze, ridurre il tempo dedicato alle attività da vicino e programmare controlli periodici della vista”. 

Previous article
Nel fine settimana di Pasqua 750mila visitatori nei musei statali
Next article
Dl Carburanti, Gibelli (Asstra): “Necessario estendere credito d’imposta a Tpl”

POST RECENTI

DALL'ITALIA E DAL MONDO

Al via la prima edizione della Pavia Innovation Week

(Adnkronos) - Ha avuto inizio la prima edizione della Pavia Innovation Week, il festival gratuito dedicato all'innovazione scientifica, tecnologica e culturale, con oltre 40...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Iraq, Kataeb Hezbollah annuncia: “Rilasciata la giornalista Shelly Kittleson”

(Adnkronos) - Kataeb Hezbollah, milizia filoiraniana integrata nell'esercito iracheno, ha annunciato il rilascio della giornalista americana Shelly Kittleson, rapita il 31 marzo scorso a...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Giornata mondiale della Salute, in Romagna al via DiaBeat per prevenzione diabete

(Adnkronos) - In occasione della Giornata mondiale della Salute, Wellness Foundation lancia 'DiaBeat', nuova campagna di prevenzione del diabete promossa in collaborazione con Ausl...
DALL'ITALIA E DAL MONDO

Dl Carburanti, Gibelli (Asstra): “Necessario estendere credito d’imposta a Tpl”

(Adnkronos) - "È necessario estendere il credito d’imposta al settore del Trasporto Pubblico Locale". E' l'invito formulato dal Presidente di Asstra, Andrea Gibelli, oggi...
Load more
spot_img

POST POPOLARI

Questo sito contribuisce alla audience di "Magazine". Testata giornalistica iscritta al Registro Stampa del Tribunale di Napoli al nr. 32 del 26.04-2005. Alcuni testi citati o immagini inserite sono tratte da internet e, pertanto, considerate di pubblico dominio; qualora la loro pubblicazione violasse eventuali diritti d’autore vogliate comunicarlo via e-mail all'indirizzo segnalazioni@cittadinapoli.com per provvedere alla conseguente rimozione o modificazione.