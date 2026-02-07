giornata-nazionale-contro-il-bullismo-e-il-cyberbullismo,-valditara:-“ribadiamo-l’impegno-a-favore-di-una-scuola-sicura-e-serena”

sabato, 7 Febbraio , 26

PoliticaGiornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, Valditara: “Ribadiamo l’impegno a favore di una scuola sicura e serena”
ROMA – “Oggi, in occasione della Giornata nazionale contro il bullismo e il cyberbullismo, ribadiamo con convinzione il nostro impegno a favore di una scuola sicura e serena, capace di accogliere, valorizzare e tutelare ogni studentessa e ogni studente”. Lo scrive sui social il ministro dell’Istruzione, Giuseppe Valditara.

“Le nuove regole sulla condotta, insieme alle Linee guida per l’insegnamento dell’Educazione civica, che pongono al centro la persona e la cultura del rispetto, rappresentano strumenti fondamentali per costruire un ambiente educativo sano- prosegue il ministro-. A questi si aggiunge la promozione di un uso corretto e consapevole della rete. L’obiettivo è prevenire e contrastare ogni forma di sopraffazione, discriminazione e violenza, dentro e fuori le scuole”.

