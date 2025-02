Giornata nazionale merito: formazione per valorizzare le competenze

Brambilla (Deloitte&Touche): vanno offerti percorsi di crescita

Milano, 7 feb. (askanews) – L’Italia ha ancora molta strada da fare nella valorizzazione del merito: ultima tra 12 paesi europei, si ferma a uno score di 27 punti su 100. Lontanissima dalla Finlandia, capolista con 66 punti, e ben distanziata dalla Spagna che è penultima con 36. I gap maggiori si registrano su pilastri come libertà, regole, trasparenza e attrattività per i talenti. A mettere in fila i numeri il Report Meritometro 2024, presentato nel corso della Giornata nazionale del Merito, organizzata dal forum della Meritocrazia ETS in collaborazione con Deloitte.”Le competenze in Italia esistono, il compito nostro è di valorizzarle. Investire nella formazione dei nuovi ragazzi. Una formazione sia in aula sia al lavoro. E soprattutto la valorizzazione passa da premiare il merito e da un concetto di meritocrazia come fattore chiave per la crescita delle persone e della società che investe nelle persone. In Deloitte valorizziamo il merito offrendo un percorso di crescita professionale attraverso un percorso che porti loro a livelli professionali sempre più elevati”. L’ascolto e l’inclusione sono fattori di crescita della meritocrazia. L’Italia ha fatto passi avanti per gli aspetti legati alle pari opportunità, +3,23 punti, e per qualità del sistema educativo, +1,4 punti. Ma tanto c’è ancora da fare. Maria Cristina Origlia, presidente Forum della Meritocrazia. “Il Genius loci in Italia non manca. Il problema è che abbiamo un sistema generale che non riesce a valorizzare le persone e a investire attraverso la formazione. E a riconoscere il merito di coloro che investono nello studio e si impegnano da un punto di vista professionale. Che cosa fare? Rendere più attrattivo il nostro paese, i nostri ecosistemi territoriali e le nostre aziende con policy che devono essere integrate e con una evoluzione della governance delle aziende che diventando più meritocratiche possano diventare più attrattive per italiani e stranieri. Il punto è favorire la circolarità dei talenti”. La Giornata si è chiusa con il lancio del Forum della Meritocrazia Award 2025-2026, dedicato alle organizzazioni che si impegneranno per costruire una governance all’insegna del merito.