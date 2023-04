Stand informativo all’ospedale San Camillo di Roma

Roma, 16 apr. (askanews) – “È sempre bene tenere alta l’attenzione sul tema delle donazioni e dei trapianti. Tanti volontari oggi sono in piazza per sensibilizzare i cittadini affinché possano esprimere la loro volontà positiva alla donazione, per rispondere al bisogno di salute delle oltre 8 mila persone in lista d’attesa”. Così ha detto la presidente dell’Aido, Flavia Petrin che poi ha aggiunto: “La giornata di oggi, peraltro, ricorre dopo il recentissimo lancio della nuova versione di DigitalAIDO per cui ora la manifestazione di volontà favorevole può essere espressa, su canale web o tramite apposita app, non solo con la firma digitale e con lo Spid, ma anche con la carta d’identità elettronica, 24 ore al giorno, 365 giorni l’anno”.

La celebrazione oggi della giornata nazionale per la donazione e il trapianto di organi e tessuti ha registrato un evento a Roma con uno stand informativo allestito all’ingresso principale dell’ospedale San Camillo Forlanini. Il direttore del Centro regionale trapianti, Mariano Feccia, ha detto: “È importante oggi far vedere che gli ospedali sono in prima linea: i professionisti della sanità non rimangono nelle corsie dei reparti, ma scendono in piazza e nelle strade per la sensibilizzazione sociale sul trapianto come gold standard di cura e livello essenziale di assistenza. Il sistema sanitario e il mondo del volontariato devono continuare a lavorare insieme sul fronte culturale per la corretta informazione e formazione, senza dare nulla per acquisito o scontato”.

