Giornate del dipinto, a Palazzo Caveja l’iniziativa per bambini che unisce turismo e arte

Turismo e arte insieme per una vacanza indimenticabile dedicata ai più piccoli. Si chiamano “Giornate del dipinto” e nascono da un’idea di Giuliana Barretta, direttrice di Palazzo Caveja, albergo di Rimini in località Torre Pedrera, affiliato al gruppo Swadeshi Club Hotels. L’obiettivo è spingere i giovanissimi visitatori e turisti, clienti dell’hotel, a farsi ispirare dalle numerose opere d’arte esposte nelle sale dell’albergo, dalla hall al ristorante, e replicarle liberamente.

Testata lo scorso gennaio, l’iniziativa è andata in scena per la prima volta a Ferragosto, quando i bambini ospiti dell’hotel hanno ricevuto pastelli e una piccola tela e sono stati invitati dalla direttrice Barretta a disegnare attenendosi alle opere che potevano ammirare intorno a loro. Ne sono nate opere interessanti, alcune delle quali presto potrebbero essere esposte in maniera permanente a Palazzo Caveja.