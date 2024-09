Giornate Trevi, Sanna: connubio mondo agricolo e industria

Testimonianza del Chairman di Elevion Holding in Italia

Roma, 19 set. (askanews) – Claudio Sanna, chairman Elevion Holding in Italia, ha portato alle Giornate dell’Energia e dell’Economia Circolare, che dal 18 al 21 settembre tornano a Trevi (PG), promosse da Globe Italia e WEC Italia in collaborazione con Luiss School of Government, AICP – Associazione Italiana dei Collaboratori Parlamentari e Askanews, l’esperienza del rapporto tra mondo industriale e mondo agricolo sui temi della sostenibilità.”Elevion è un gruppo internazionale presente in Italia dal 2020, operando nel settore dell’efficienza energetica, del biometano, del fotovoltaico, con un approccio integrato e una logica b2b. Una delle linee di prodotto importante per noi è il biometano quindi il rapporto con la filiera agricola è fondamentale per la sostenibilità del nostro modello”, ha evidenziato, aggiungendo come il connubbio tra mondo agricolo e industriale, seppur con delle criticità, per Sanna è affascinante, soprattutto guardando “ad una logica di sostenibilità ambientale e finanziaria reciproca di lungo periodo e non solo mirata ad obiettivi a breve”.